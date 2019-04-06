Trenden düşen adamı böyle kurtardılar

Hindistan'ın batısındaki Maharashtra eyaletinde bulunan Kurla tren istasyonunda kayda geçen görüntü akıllara durgunluk verdi. İstasyondan hareket eden trenden inmeye çalışan bir erkek yolcu dengesini sağlayamayınca bir anda düştü.
HIZLI DÜŞÜNEN POLİS YOLCUYU HEMEN ÇEKİYOR
Rayların altına düşme riskiyle karşı karşıya kalan yolcuyu peronda görevli olan bir polis anında düşünüp müdahale ederek adamı kurtardı. Adamı yakalayarak platformdan içeri doğru çeken polis, olası bir faciayı dikkati sayesinde önlüyor. Adamın daha sonra tebessüm ederek polislere teşekkür ettiği görülüyor. Yaşanan o anlar ise istasyonda bulunan güvenlik kamerasına anbean kaydediliyor.
Herkes oraya akın etti, oteller tamamen doldu! Tunç Soyer de katıldı
'Komünist Başkan' göreve böyle başladı!
Bu yöntem el kırışıklıklarına bile son veriyor!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de öyle bir şey yaşadılar ki...
Ve detaylar belli oldu! Başlıyor...
5 kişiden birinde görülüyor! Meğer çözüm için 4 dakika yetiyormuş
O kahkaha unutulmadı! 'Formunuzda mısın?'
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum