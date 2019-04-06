Mynet Trend

Trenden düşen adamı böyle kurtardılar

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 06.04.2019 08:47 | Son Güncelleme

Hindistan'da bir tren istasyonunda hareket eden trenden düşen bir kişi, polislerden birinin hızlı düşünmesi sonucu olayı ucuz atlattı.

Hindistan'ın batısındaki Maharashtra eyaletinde bulunan Kurla tren istasyonunda kayda geçen görüntü akıllara durgunluk verdi. İstasyondan hareket eden trenden inmeye çalışan bir erkek yolcu dengesini sağlayamayınca bir anda düştü.

HIZLI DÜŞÜNEN POLİS YOLCUYU HEMEN ÇEKİYOR

Rayların altına düşme riskiyle karşı karşıya kalan yolcuyu peronda görevli olan bir polis anında düşünüp müdahale ederek adamı kurtardı. Adamı yakalayarak platformdan içeri doğru çeken polis, olası bir faciayı dikkati sayesinde önlüyor. Adamın daha sonra tebessüm ederek polislere teşekkür ettiği görülüyor. Yaşanan o anlar ise istasyonda bulunan güvenlik kamerasına anbean kaydediliyor.

PARTNERErkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...Erkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...
Ahıra girdi, hayvanları telef ettiAhıra girdi, hayvanları telef etti
İntihara kalkıştı, kimse ikna edemediİntihara kalkıştı, kimse ikna edemedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan tren istasyonu peron kurtarma yolcu

En Çok Okunan Trend Haberler

Fazıl Say'dan dikkat çeken İmamoğlu yorumu

Fazıl Say'dan dikkat çeken İmamoğlu yorumu

Tutuklanan şüpheli: Hırsızlığa devam, zevkine çalıyorum

Tutuklanan şüpheli: Hırsızlığa devam, zevkine çalıyorum

Herkes oraya akın etti, oteller tamamen doldu! Tunç Soyer de katıldı

Herkes oraya akın etti, oteller tamamen doldu! Tunç Soyer de katıldı

Cezaevine düştü! Jandarma ekipleri gördü ve...

Cezaevine düştü! Jandarma ekipleri gördü ve...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Hollanda saldırganı Türk'ün muhabiri taciz videosu ortaya çıktı

Hollanda saldırganı Türk'ün muhabiri taciz videosu ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kosova'da ahıra giren ayı koyunlara saldırdı o anlar kamerada

Ahıra girdi, hayvanları telef etti

Sevdiği kızdan karşılık görmedi, çatıya çıktı

İntihara kalkıştı, kimse ikna edemedi

Yürekleri ağza getirdi!

Yürekleri ağza getirdi!

Aracın önünü kesip, içindeki 4 kişiyi sopalarla dövdüler

Dehşet anları kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

Karganın çiğ köfte sevgisi

Bu karga diğerlerinden çok farklı

İstiklal Marşı'nı duyan hakem maçı durdurdu

İstiklal Marşı'nı duyar duymaz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.