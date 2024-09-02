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Trendyol Süper Lig’de ilk 4 haftanın panoraması! Gol rekoru kırıldı, zirvede Fenerbahçe yer aldı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.09.2024 10:09
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Trendyol Süper Lig’de ilk 4 haftada Fenerbahçe 10 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, Galatasaray ve Beşiktaş ise puan kaybetmedi. Ayrıca ligde ilk 4 haftada toplam 94 gol atıldı.

Trendyol Süper Lig’de ilk 4 hafta tamamlandı ve milli maçlar nedeniyle ara verildi. Ligin ilk 4 haftasını topladığı 10 puanla Fenerbahçe lider tamamladı. Beşiktaş ile Galatasaray da sarı-lacivertlileri 9 puanla takip ediyor. Adana Demirspor ise 1 puan ve averajla son sırada yer aldı.

6 TAKIM YENİLMEDİ

Süper Lig’de geride kalan 4 haftada 6 takım yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Eyüpspor ve Göztepe mağlup olmayan takımlar arasında yer aldı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ PUAN KAYBETMEDİ

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Süper Lig’de oynanan 4 haftada iki takım puan kaybetmedi. Galatasaray ve Beşiktaş oynadığı 3 müsabakadan da 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılıların, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçından, Beşiktaş’ın da bir haftayı BAY geçtiği için maç eksiği bulunuyor.

5 TAKIM GALİBİYET ALAMADI

Yeni sezonda bu haftaya kadar 5 takım ise henüz galibiyetle tanışamadı. Geride kalan 4 haftada Corendon Alanyaspor ve Trabzonspor 2, Kayserispor, Hatayspor ve Adana Demirspor da 1 puan toplayabildi.

TOPLAM 94 GOL ATILDI

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Süper Lig’de ilk 4 haftada oynanan mücadelelerde toplam 94 gol atıldı. Ligin en golcü takımı 10 golle Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerin ardından Başakşehir 10, Galatasaray da 9 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Trabzonspor ise henüz gol sevinci yaşayamadı. Bordo-mavililer, ayrıca ligde gol yemeyen tek takım konumunda bulunuyor.

KRZYSZTOF PIATEK VE EDİN DZEKO KRALLIK YARIŞINDA ZİRVEDE

Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko ile Başakşehir’in Polonyalı forveti Krzysztof Piatek, 4 haftada rakip fileleri 4 kez havalandırdı ve gol krallığı yarışında zirvede yer aldı. Bu ikilinin ardından Beşiktaş’tan Ciro Immobile, Fenerbahçe’den Fred, Başakşehir’den Joao Figueiredo, Antalyaspor’dan Braian Samudio ve Miguel Da Costa’nın da 3’er golü bulunuyor.

KRZYSZTOF PIATEK VE FRED’DEN HAT-TRICK

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Ligde oynanan 4 haftada iki futbolcu hat-trick yaptı. Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Fred, 3. haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanında 3 gol kaydetti. Başakşehir’in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek de 4. haftada İstanbul’da oynadıkları Antalyaspor mücadelesinde 3 gol sevinci yaşadı.

EN GOLLÜ MAÇ: BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR

Ligin en gollü maçı 4. haftada İstanbul’da, Başakşehir ile Antalyaspor arasında oynandı. Bu müsabakada toplam 7 gol atıldı. Turuncu-lacivertlilerin gollerini Krzysztof Piatek (3), Joao Figueiredo ve Deniz Türüç kaydederken, kırmızı-beyazlılarda da Sam Larsson rakip fileleri 2 kez havalandırdı.
Ayrıca Antalyaspor - Göztepe, Sivasspor - Trabzonspor, Konyaspor - Kayserispor ve Eyüpspor - Trabzonspor müsabakalarında gol sesi çıkmadı.

5 KIRMIZI KART ÇIKTI

2024-2025 sezonunda şu ana kadar 5 futbolcu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Gaziantep FK’dan Quentin Daubin, Sivasspor’dan Uğur Çiftçi, Antalyaspor’dan Güray Vural, Hatayspor’dan Guy-Marcelin Kilama ve Adana Demirspor’dan da Tolga Kalender kırmızı kart gördü.

SAMİ UĞURLU VE ARDA TURAN KIRMIZI KARTLA CEZALANDIRILDI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ile Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, kırmızı kartla oyun dışında kalan çalıştırıcılar oldu. Uğurlu, ilk haftada İstanbul’da oynanan Konyaspor maçında kırmızı kart gördü ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 7 maç ceza verdi. İlk defa Süper Lig’de takım yöneten Turan ise deplasmandaki Alanyaspor mücadelesinde kırmızı kartla dışarıda kalırken, PFDK’dan 1 maç ceza aldı.

İLK TEKNİK DİREKTÖR AYRILIĞI TRABZONSPOR’DAN

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Sezona iyi başlayamayan ve galibiyet alamayan Trabzonspor, teknik kadroda değişiklik yaptı ve Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı. Bu aynı zamanda Süper Lig’de bu sezonki ilk teknik adam değişikliği oldu.

LİGİN YENİLERİ EYÜPSPOR VE GÖZTEPE İYİ BAŞLADI

Ligin yeni takımlarından Eyüpspor ile Göztepe sezona iyi bir başlangıç yaptı. Eflatun-sarılılar 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan toplarken, İzmir ekibi de 1 galibiyet, 3 beraberlikle 6 puan aldı. Diğer bir yeni ekip Bodrum FK ise 1 kez galip gelirken, 3 kez de mağlubiyet yaşadı.

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beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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