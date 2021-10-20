Trileçe nasıl yapılır? Trileçe malzemeleri neler?

Trileçenin kökeninin Meksika'ya dayandığı iddia ediliyor. Ayrıca trileçe isminin İspanyolca'da "üç" ve "süt" anlamındaki "tres" ve "leches" kelimelerinden türediği söyleniyor. Hafif ve nefis bir tatlı olan trileçeyi evde kolalıkla hazırlamak mümkün. İşte trileçe malzemeleri ve tarifi...

TRİLEÇE MALZEMELERİ

5 adet büyük boy yumurta

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

6 yemek kaşığı toz şeker

7 yemek kaşığı un

Şerbeti için:

2 su bardağı inek sütü

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı keçi sütü

1 su bardağı manda sütü

Karameli İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı toz şeker(büyük çay bardağı)

1 paket krema

TRİLEÇE NASIL YAPILIR?

Derin bir karıştırma kasesine şeker ve yumurta ilave edin. Şeker eriyene kadar ve karışımın rengi açılıp krema kıvamını alana kadar çırpın. Kabartma tozu, vanilini ve unu yumurtalı karışımın içine ilave edin. Spatula ile kuru malzemelerin sıvı malzemelerle birleşmesi için alttan üstte doğru devamlı karıştırın. Kek harcını iyice karıştırdıktan sonra yağlanmış fırın kabına dökün ve üzerini düzeltin. Trileçenin pandispanyasını önce 170 derece ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin. 10 dakikanın ardından fırın ısısını 150 dereceye indirin ve 20-25 dakika kadar daha pişirin. Pandispanya pişince oda sıcaklığında soğumaya bırakın ve üzerine kürdan ile delikler açın.

Sütlü şerbeti hazırlamak için manda sütü, inek sütü ve keçi sütünü tencereye alın. Şekerini de ilave edip eriyene dek karıştırın. Kaynamaya başlamasının ardından ocağın altını kapatın ve ılımaya bırakın.

Tatlının karamelini hazırlamak için ayrı bir sos tenceresinde toz şekeri kontrollü olarak eritin. Üzerine tereyağını ilave edin. Tereyağlı şeker fokurdamaya başlayınca üzerine kremayı ilave edin ve karıştırıp ocaktan alın, soğumaya bırakın. Oda sıcaklığında soğumuş olan trileçe pandispanyasının üzerine ılık sütlü şerbeti ilave edin ve sütü iyice çektikten sonra buzdolabında soğumaya bırakın. Bu sırada 1 paket krem şanti hazırlayın. Soğuyan kekin üzerine ince bir tabaka halinde krem şantiyi dağıtın. Hazırlanan karameli de üzerine yayın. Sonrasında dilimleyin ve soğuk servis edin. Afiyet olsun...



