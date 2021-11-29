Tris Di Primi malzemeleri neler? Tris Di Primi nasıl yapılır? İşte tarifi!

Yeni mi arıyorsunuz? Tris Di Primi tam size göre! 120gr yumurta sarısı, 100gr semolina, 100gr un Tris Di Primi yapmak için gerekli olan malzemeler arasında yer alıyor. Peki Tris Di Primi malzemeleri neler? Tris Di Primi nasıl yapılır? İşte Tris Di Primi tarifi!
Ravioli Hamuru İçin Malzemeler
Osso Buco Dolgu Malzemeleri
Porçini Dolgusu Malzemeleri
Patates & Kale Dolgusu Malzemeleri
Adaçayı Tereyağı Sosu Malzemeleri
Makarna Hamuru:
Semolina ve un homojen bir şekilde karıştırılır, tezgaha alınır.
Tezgaha alınan un karışımının ortasında bir boşluk yapılır, yumurta eklenir.
Yapılan boşluk bozulmadan çatal yardımı ile yumurta yavaş yavaş yedirilir, elle yoğrulacak kıvama gelince 5 dakika daha yoğrulur.
Osso Buco Dolgusu:
Soğan, havuç, kereviz sapı ve sarımsak kabaca doğranır ve bir kaba alınır.
Osso buco eti unlanır, önceden ocakta ısıtılmış düdüklü tencerede az yağ ile iyice mühürlenir.
Osso buco eti kenara alınır, ocağın altı en kısık seviyeye getirilir ve önceden doğranan sebzeler ve defne yaprağı, taze kekik, taze biberiye aynı tencerede yumuşayana kadar kavrulur.
Salça eklenir, 2 dakika daha kavrulur. Sonra domates eklenir, 2 dakika daha kavrulduktan sonra önceden mühürlediğimiz osso buco tencereye alınır.
Üzeri geçinceye kadar su eklenir, düdüklü tencerenin kapağı kapatılır ve 30 dakika pişirilir.
Porçini Dolgusu:
Eğer donuk kullanılıyorsa porçini çözdürmeye alınır, fazla suyundan sıkılarak ve kağıt havluya bastırılarak arındırılır.
Soğan ve sarımsak çok küçük doğranır, tavada orta ısıda yumuşayıncaya kadar kavrulur.
Porçini mantarı da soğan ve sarımsak gibi küçük küçük doğranır, kavrulmakta olan soğan ve sarımsağın içine eklenir.
Tuz ve karabiber eklenir, ocağın altı yüksek ısıya alınır ve porçini mantarı renk alana kadar güzelce kavrulur.
Patates-Kale Dolgusu:
Patates alüminyum folyoya sarılır, 160° fırında bir bıçak içine rahatça girene kadar (yaklaşık 45 dakika) pişirilir.
Patatesin kabuğu soyulur ve halen sıcakken tereyağı eklenerek püre haline getirilir.
Soğanlar çok küçük doğranır, düşük ateşte yanan ocakta yumuşayana kadar kavrulur.
Yine çok ince doğranmış kale soğanların içine eklenir ve yumuşayıncaya kadar yaklaşık 5 dakika pişirilir.
Adaçayı-Tereyağı sosu:
Ravioli servis edilmeden hemen önce hazırlanmalıdır.
Ravioli kaynar suya atıldıktan bir dakika sonra bir tavaya tereyağı eklenir, hafif yanana kadar orta ateşte karıştırılır.
Adaçayı eklenir, 10 saniye kadar kavrulduktan sonra haşlanmakta olan ravioli suyundan tavaya alınır ve bir çırpma teli yardımıyla homojen olana kadar karıştırılır.
Domates Sos:
Domatesler yıkanır, soyulmadan doğranır.
Orta ateşte zeytinyağı ile iyice yumuşayana kadar kavrulur. Tuz eklenir.
Ravioli Yapımı:
Makarna hamuru ince bir şekilde açılır, lazanya gibi kesilir.
Kullandığımız kalıp unlanır, açtığımız makarna hamuru kalıba alınır.
İki adet osso buco, iki adet porçini, iki adet patates - kale yan yana doldurulur.
Aynı boyutlarda bir makarna hamuru daha açılır, kalıpta bulunan makarna hamurunun üzerine serilir ve bir merdane yardımıyla baskı yapılarak yapıştırılır.
Servis:
Osso buco sosu ve domates sosu ısıtılır, adaçayı - tereyağı sos yapılır.
Ravioli kaynar suya atılır, 4 dakika haşlandıktan sonra suyu iyice süzdürülür ve tabağa alınır.
Osso buco dolgusu olan tarafa çektirilmiş et suyu, porçini dolgusu olan tarafa domates sos, patates - kale dolgusu olan tarafa tereyağı - adaçayı sos dökülür.
Okuyucu Yorumları 0 yorum