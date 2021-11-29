Tris Di Primi malzemeleri neler? Tris Di Primi nasıl yapılır? İşte tarifi!

Yeni mi arıyorsunuz? Tris Di Primi tam size göre! 120gr yumurta sarısı, 100gr semolina, 100gr un Tris Di Primi yapmak için gerekli olan malzemeler arasında yer alıyor. Peki Tris Di Primi malzemeleri neler? Tris Di Primi nasıl yapılır? İşte Tris Di Primi tarifi!

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Makarna Hamuru:

Yapılan boşluk bozulmadan çatal yardımı ile yumurta yavaş yavaş yedirilir, elle yoğrulacak kıvama gelince 5 dakika daha yoğrulur.

Semolina ve un homojen bir şekilde karıştırılır, tezgaha alınır.

Osso Buco Dolgusu:

Üzeri geçinceye kadar su eklenir, düdüklü tencerenin kapağı kapatılır ve 30 dakika pişirilir.

Salça eklenir, 2 dakika daha kavrulur. Sonra domates eklenir, 2 dakika daha kavrulduktan sonra önceden mühürlediğimiz osso buco tencereye alınır.

Osso buco eti kenara alınır, ocağın altı en kısık seviyeye getirilir ve önceden doğranan sebzeler ve defne yaprağı, taze kekik, taze biberiye aynı tencerede yumuşayana kadar kavrulur.

Soğan, havuç, kereviz sapı ve sarımsak kabaca doğranır ve bir kaba alınır.

Porçini Dolgusu:

Eğer donuk kullanılıyorsa porçini çözdürmeye alınır, fazla suyundan sıkılarak ve kağıt havluya bastırılarak arındırılır.

Soğan ve sarımsak çok küçük doğranır, tavada orta ısıda yumuşayıncaya kadar kavrulur.

Porçini mantarı da soğan ve sarımsak gibi küçük küçük doğranır, kavrulmakta olan soğan ve sarımsağın içine eklenir.

Tuz ve karabiber eklenir, ocağın altı yüksek ısıya alınır ve porçini mantarı renk alana kadar güzelce kavrulur.

Karışım ocaktan alındıktan sonra içine ince rendelenmiş limon kabuğu eklenir ve soğumaya alınır.