YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Tris Di Primi malzemeleri neler? Tris Di Primi nasıl yapılır? İşte tarifi!

Tris Di Primi malzemeleri neler? Tris Di Primi nasıl yapılır? İşte tarifi!

29.11.2021 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Kasım akşamı yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde Tris Di Primi yemeği yapıldı. Böylece Tris Di Primi yemeğinin nasıl yapıldığı ve malzemelerinin neler olduğu merak konusu oldu. Danilo Şef’in özel tarifi olan Tris Di Primi yemeğinin yapımı oldukça meşakkatli. İşte Tris Di Primi tarifi!

Tris Di Primi malzemeleri neler? Tris Di Primi nasıl yapılır? İşte tarifi!

Yeni mi arıyorsunuz? Tris Di Primi tam size göre! 120gr yumurta sarısı, 100gr semolina, 100gr un Tris Di Primi yapmak için gerekli olan malzemeler arasında yer alıyor. Peki Tris Di Primi malzemeleri neler? Tris Di Primi nasıl yapılır? İşte Tris Di Primi tarifi!

TRİS Dİ PRİMİ MALZEMELERİ

Ravioli Hamuru İçin Malzemeler

  • Semolina 100gr
  • Yumurta sarısı 120gr
  • Un 100gr

Osso Buco Dolgu Malzemeleri

  • Un 10gr
  • Soğan 30gr
  • Taze biberiye 3gr
  • Havuç 15gr
  • Defne yaprak 1 adet
  • Sarımsak 5gr
  • Zeytinyağı 15gr
  • Osso Buco 1 adet 200gr
  • Sap kereviz 15gr
  • Frenk soğanı 2gr
  • Domates 20gr
  • Taze kekik 3gr
  • Domates salçası 10gr

Porçini Dolgusu Malzemeleri

  • Karabiber 1gr
  • Soğan 5gr
  • Limon kabuğu 1gr
  • Sarımsak 2gr
  • Porçini 30gr
  • Tuz 3gr

Patates & Kale Dolgusu Malzemeleri

  • Patates 150gr
  • Parmesan 2gr
  • Soğan 10gr
  • Karabiber 2gr
  • Tereyağı 15gr
  • Tuz 5gr
  • Kale yeşillik 50gr

Adaçayı Tereyağı Sosu Malzemeleri

  • Tereyağı 20gr
  • Taze adaçayı 5gr

TRİS Dİ PRİMİ NASIL YAPILIR?

Makarna Hamuru:

  • Semolina ve un homojen bir şekilde karıştırılır, tezgaha alınır.

  • Tezgaha alınan un karışımının ortasında bir boşluk yapılır, yumurta eklenir.

  • Yapılan boşluk bozulmadan çatal yardımı ile yumurta yavaş yavaş yedirilir, elle yoğrulacak kıvama gelince 5 dakika daha yoğrulur.

  • Hamur top haline getirilir, strece sarılır ve en az 20 dakika dinlendirmeye alınır.

Osso Buco Dolgusu:

  • Soğan, havuç, kereviz sapı ve sarımsak kabaca doğranır ve bir kaba alınır.

  • Osso buco eti unlanır, önceden ocakta ısıtılmış düdüklü tencerede az yağ ile iyice mühürlenir.

  • Osso buco eti kenara alınır, ocağın altı en kısık seviyeye getirilir ve önceden doğranan sebzeler ve defne yaprağı, taze kekik, taze biberiye aynı tencerede yumuşayana kadar kavrulur.

  • Salça eklenir, 2 dakika daha kavrulur. Sonra domates eklenir, 2 dakika daha kavrulduktan sonra önceden mühürlediğimiz osso buco tencereye alınır.

  • Üzeri geçinceye kadar su eklenir, düdüklü tencerenin kapağı kapatılır ve 30 dakika pişirilir.

  • Pişen osso buco tencereden alınır, başka bir sos tavasına tencerenin içinde kalan su süzülür ve orta ateşte sıvının üçte biri kalacak kadar çektirilir. Bu sıvı ileride raviolinin üzerine dökülecek sos olarak kullanılmak üzere kenara alınır.

Porçini Dolgusu:

  • Eğer donuk kullanılıyorsa porçini çözdürmeye alınır, fazla suyundan sıkılarak ve kağıt havluya bastırılarak arındırılır.

  • Soğan ve sarımsak çok küçük doğranır, tavada orta ısıda yumuşayıncaya kadar kavrulur.

  • Porçini mantarı da soğan ve sarımsak gibi küçük küçük doğranır, kavrulmakta olan soğan ve sarımsağın içine eklenir.

  • Tuz ve karabiber eklenir, ocağın altı yüksek ısıya alınır ve porçini mantarı renk alana kadar güzelce kavrulur.

  • Karışım ocaktan alındıktan sonra içine ince rendelenmiş limon kabuğu eklenir ve soğumaya alınır.

Patates-Kale Dolgusu:

  • Patates alüminyum folyoya sarılır, 160° fırında bir bıçak içine rahatça girene kadar (yaklaşık 45 dakika) pişirilir.

  • Patatesin kabuğu soyulur ve halen sıcakken tereyağı eklenerek püre haline getirilir.

  • Soğanlar çok küçük doğranır, düşük ateşte yanan ocakta yumuşayana kadar kavrulur.

  • Yine çok ince doğranmış kale soğanların içine eklenir ve yumuşayıncaya kadar yaklaşık 5 dakika pişirilir.

  • Karışım patates püresine eklenir, homojen olana kadar karıştırılır ve kenara alınır.

Adaçayı-Tereyağı sosu:

  • Ravioli servis edilmeden hemen önce hazırlanmalıdır.

  • Ravioli kaynar suya atıldıktan bir dakika sonra bir tavaya tereyağı eklenir, hafif yanana kadar orta ateşte karıştırılır.

  • Adaçayı eklenir, 10 saniye kadar kavrulduktan sonra haşlanmakta olan ravioli suyundan tavaya alınır ve bir çırpma teli yardımıyla homojen olana kadar karıştırılır.

  • İsteğe göre tuz, karabiber eklenir. Fazla bekletilmeden servis edilir.

Domates Sos:

  • Domatesler yıkanır, soyulmadan doğranır.

  • Orta ateşte zeytinyağı ile iyice yumuşayana kadar kavrulur. Tuz eklenir.

  • Pişmiş sos ince süzgeçten geçirilir, servis için kenara alınır.

Ravioli Yapımı:

  • Makarna hamuru ince bir şekilde açılır, lazanya gibi kesilir.

  • Kullandığımız kalıp unlanır, açtığımız makarna hamuru kalıba alınır.

  • İki adet osso buco, iki adet porçini, iki adet patates - kale yan yana doldurulur.

  • Aynı boyutlarda bir makarna hamuru daha açılır, kalıpta bulunan makarna hamurunun üzerine serilir ve bir merdane yardımıyla baskı yapılarak yapıştırılır.

  • Önceden unlanmış bir tepsiye alınır, sonra kullanılmak üzere kenara konulur.

Servis:

  • Osso buco sosu ve domates sosu ısıtılır, adaçayı - tereyağı sos yapılır.

  • Ravioli kaynar suya atılır, 4 dakika haşlandıktan sonra suyu iyice süzdürülür ve tabağa alınır.

  • Osso buco dolgusu olan tarafa çektirilmiş et suyu, porçini dolgusu olan tarafa domates sos, patates - kale dolgusu olan tarafa tereyağı - adaçayı sos dökülür.

  • Domates sosun üzerine rende limon kabuğu, osso buco üzerine ince doğranmış frenk soğanı, patates - kale dolgusu olan tarafın üzerine rende parmesan eklenir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vahim iddia: Kolunda hiç et yok, sadece kemik varVahim iddia: Kolunda hiç et yok, sadece kemik var
Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!
İçindeki malzemeye kimse karşı koyamıyorİçindeki malzemeye kimse karşı koyamıyor
Anahtar Kelimeler:
Danilo Zanna Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor All Star açıklaması! "Acun abiniz..."

Survivor All Star açıklaması! "Acun abiniz..."

Babasının mesleğini duyan şaşıp kaldı!

Babasının mesleğini duyan şaşıp kaldı!

Ünlü türkücüden hamile kaldı! Çocuğu aldırdı

Ünlü türkücüden hamile kaldı! Çocuğu aldırdı

Cesur tercih! Önü ayrı arkası ayrı olay

Cesur tercih! Önü ayrı arkası ayrı olay

Ünlü şarkıcının acı günü! Son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcının acı günü! Son yolculuğuna uğurlandı

Göğüsleriyle ilgili gelen mesajı paylaşıp cevap verdi

Göğüsleriyle ilgili gelen mesajı paylaşıp cevap verdi

İlginizi Çekebilir

Mutfakta sağlık ve güven için döküm tava tavsiyeleri

Mutfakta sağlık ve güven için döküm tava tavsiyeleri

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Her kahveyi köpüklü yapmanın sırrı!

Her kahveyi köpüklü yapmanın sırrı!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.