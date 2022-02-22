Tropik ve ferahlatıcı tatları sevenler için: Kavunlu, Hindistan cevizli muhallebi tarifi

Özellikle yaz aylarında eve fazladan alınan kavunlar olabiliyor. Uzun süre tüketilmeyen ve bir kenarda bekletilen kavunlar kendi kendine bekledikçe doğal bir şekilde şekerlenme yapıyor ve bu durum kavunların çok daha keskin bir lezzete kavuşmasını sağlıyor. İşte tam da bu noktada mutlaka tüketilmeyi bekleyen, bir sonraki aşaması çürümek olan kavunların değerlendirilmesi için oldukça uygun bir tarif: Kavunlu ve Hindistan cevizli muhallebi! Oldukça az malzemeyle hazırlanabilecek, dolapta bekleyen Hindistan cevizini de bu tarifle kullanabileceğiniz mis gibi kokan muhallebi için tarifimizi asla kaçırmayın!

KAVUNLU HİNDİSTAN CEVİZLİ MUHALLEBİ TARİFİ

MALZEMELER

1 küçük boy kavun

Yarım su bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı Hindistan cevizi

2 su bardağı su

1 çay bardağı buğday nişastası

SÜSLEMEK İÇİN

Toz fıstık

Yaban mersini taneleri

HAZIRLANIŞI

İlk olarak kavunu ikiye bölün. Kavunun yarısını kullanın.

Kavunun içerisinde yer alan çekirdekleri bıçak yardımıyla ayıklayın.

Kavunu kabuklarından ayırıp, küp küp doğramaya başlayın.

Orta boy çelik tencereyi ocağın üzerine alın ve doğradığınız kavun parçalarını tencerenin içerisine aktarın.

Blender yardımıyla tüm kavunları tencere içerisinde ezin.

Pürüzsüz bir şekilde ezilen kavunların üzerine nişasta, toz şeker ve suyu ekleyip, ocağın altını açın.

Yavaş yavaş tahta kaşık yardımıyla karıştırın ve toz şekerin karışım içerisine erimesini sağlayın.

Kaynama noktasına geldiğinde ara sıra karıştırmanız yeterli olacak.

İlk başta nişasta çözülene dek karıştırmayı ihmal etmeyin. (Karıştırmazsanız nişastalar topaklanma yapılabilir.)

Muhallebide herhangi bir pürüz kalmaması için 2-3 dakika boyunca daha blenderi çalıştırın.

Kaynayan muhallebinin altını kısın.

İçerisine güzel bir aroma vermesi için Hindistan cevizini ekleyin. (Toz Hindistan cevizi yerine rendelenmiş taze Hindistan cevizi de ekleyebilirsiniz.)

Ocağı kapatın ve hazırladığınız muhallebiyi küçük kaseler ya da kuplara aktarın.

Buzdolabında 2-3 saat dinlendirdikten hemen sonra tatlının üzerini toz fıstık ve yaban mersini ile süsleyip servis edin.



