Troy Kotsur 2022 Oscar Ödül Töreni'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. ABD'li oyuncu törenin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Troy Kotsur kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Oscar'da En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan Troy Kotsur hangi filmlerde oynadı? Ünlü aktörün hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

TROY KOTSUR KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Troy Kotsur'un tam adı Troy Michael Kotsur'dur.

Troy Kotsur 24 Temmuz 1968 tarihinde Mesa, Arizona, ABD'de dünyaya geldi. Oyuncu, işitme engellidir.

Kotsur dokuz aylıkken ailesi onun sağır olduğunu keşfetti ve ailesi iletişim kurabilmesi için Amerikan İşaret Dilini öğrendil. Ebeveynleri, Kotsur'u spor yapmaya ve mahallelerindeki işiten çocuklarla arkadaş olmaya teşvik etti. Kotsur, Phoenix Sağırlar Okulu'na gitti ve ilk kez orada oyunculukla ilgilenmeye başladı. Westwood Lisesi'nden mezun oldu. Lisede, drama öğretmeni onu varyete şovuna katılmaya teşvik etti ve onu tiyatroya devam etmesi için motive eden bir pandomim skeci yaptı.

Kotsur liseden mezun olduktan sonra KTSP-TV'de (şimdi KSAZ-TV ) staj yaptı. Film yönetmeye hevesliyken, stajyerlik döneminde bir kurgucuya asistanlık yaptığını ve insanlarla bir bağ kuramadığını hatırlatarak, "Yönetmenlik hayalim, dilimi kullanmayan bir dünyada yaşadığım gerçeğini kabul ettikten sonra suya düştü."

Daha sonra 1987'den 1989'a kadar Gallaudet Üniversitesi'ne girdi ve tiyatro, televizyon ve film okudu.

OSCAR'DA EN İYİ YARDIMCI OYUNCU ÖDÜLÜNÜ ALAN TROY KOTSUR HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Kotsur Ulusal Sağırlar Tiyatrosu'ndan oyunculuk işi teklifi alınca kabul etti ve Gallaudet'ten ayrılarak iki oyunda rol alarak NTD ile iki yıl turneye çıktı. 1994 yılında Los Angeles, California'daki Deaf West Theatre için çalışmaya başladı ve çeşitli yapımlarda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı.

Sahnede rolleri arasında A Streetcar Named Desire'da Stanley, Of Mice and Men'de Lenny ve Ophelia'da Prince Hamlet vardı.

2001 yılında, Kotsur ve işiten oyuncusu Lyle Kanouse, 1985 tarihli müzikal Big River'ın Deaf West Tiyatrosu yapımında birlikte rol aldı. Hem Kotsur hem de Kanouse, Huckleberry Fin'in babası Pap'ı oynadı, Kotsur şarkı söyledi ve Kanouse konuşup şarkı söyledi. Big River'ın başarısı ' oyunun Mark Taper Forum'da sahnelenmesine, ardından Roundabout Theatre Company ve Deaf West'in New York'taki American Airlines Tiyatrosu'nda bir Broadway canlanmasına yol açtı.

Ayrıca Sue Thomas: FBEye'de yinelenen bir rolü vardı ve aynı zamanda gösteri için bir ASL uzmanı olarak çalıştı. O zamandan beri televizyon ve film rolleri aldı.

2012 yılında, Kotsur, Cyrano de Bergerac'a dayanan ve Deaf West Theatre ve The Fountain Theatre'ın ortak yapımı olan Cyrano oyununda rol aldı. Stephen Sachs'ın yönettiği oyunun prömiyeri Nisan 2012'de yapıldı.

Cyrano'nun ardından Kotsur, 2013'te Heartland Film Festivali'nde galası yapılan No Ordinary Hero: The SuperDeafy Movie adlı uzun metrajlı filmi yönetti.

2021'de Kotsur, CODA adlı uzun metrajlı filmde, işiten genç bir kızın sağır babası olarak yardımcı bir rolde yer aldı. Yönetmen Sian Heder, oyuncunun performansını ilk olarak Our Town ve Edward Albee'nin At Home at the Zoo'nun Deaf West yapımlarında gördü ve onu oyuncu kadrosuna seçti. NPR, Kotsur'un CODA'daki performansının "hem izleyicileri hem de eleştirmenleri büyülediğini" bildirdi.

Kotsur, tamamen sağır bir oyuncu kadrosuna sahip bir spor drama televizyon programı olan Flash Before the Bang'de yer almaya başlayacak.

Ünlü oyuncu, meslektsaşı Deanne Bray ile evlidir. Bray de işitme engellidir.