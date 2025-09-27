Troya'da 4 bin 500 yıllık altın broş gün yüzüne çıkarıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Troya'da 160 yılı aşkın süredir devam eden kazılar, dünya arkeoloji literatürüne girecek nitelikte bir buluntuya sahne oldu. 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında sürdürülen çalışmalarda, Troya uygarlığının Erken Tunç Çağı'na (M.Ö. 2.500) ait altın bir halkalı broş gün yüzüne çıkarıldı. Toplumsal statü ve güç sembolü olarak kullanılan broşun yanı sıra, aynı tabakada bronz iğne ile ender rastlanan bir yeşim taşı bulundu.

KRONOLOJİK TARTIŞMALARA SON VERDİ

Altın broş, tipolojik ve tarihsel açıdan son 100 yılın en önemli buluntularından biri olarak değerlendiriliyor. Dünya üzerinde yalnızca üç örneği bilinen halkalı broş, tipinin en iyi korunmuş örneği olarak dikkat çekiyor. Broşun, Troya 2 tabakalarında bulunması, uzun yıllardır süren Troya 2'nin başlangıç tarihine ilişkin tartışmalara da son verdi. Daha önce M.Ö. 2 bin 200-2 bin 300 yılları arasına mı yoksa daha erken bir döneme mi ait olduğu tartışılan bu evre, buluntuyla birlikte kesin biçimde M.Ö. 2 bin 500 civarına tarihlendi. Aynı konteksten çıkan yeşim taşı, hazine buluntuları içinde son derece ender görülen bir örnek olarak öne çıkıyor. Yüzük taşı ya da süs eşyası işleviyle kullanıldığı düşünülen bu taş, 4 bin 500 yıl önce Troya'daki lüks tüketim ürünlerinden birinin parçasıydı.

'ÇOK YAKINDA TROYA MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gün ışığına kavuşturulan yeni buluntularla ilgili, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda eserlerin arkeoloji dünyası açısından önemli buluntular arasında olduğuna vurgu yaptı. Eserlere Troya Müzesi'nin ev sahipliği yapacağını belirten Ersoy, "Troya'da 4 bin 500 yıllık altın broş ve yeşim taşı gün ışığına çıkarıldı. 160 yılı aşkın süredir süren Troya kazılarında, Erken Tunç Çağı'na tarihlenen altın halkalı broş ile son derece ender bir yeşim taşı bulundu. Dünya üzerinde bilinen sadece 3 örnekten en iyi korunmuş olan bu broş, son 100 yılın en önemli buluntuları arasında. Troya 2 kenti tabakalarından çıkan buluntu, milattan önce 2 bin 500 yıllarına tarihleniyor. Yeşim taşı ise 4 bin 500 yıl önceki lüks tüketim ürünlerinden biri olarak dikkati çekiyor. Bu eşsiz eserler, çok yakında Troya Müzesi'nde sergilenecek. 'Geleceğe Miras' projemiz kapsamında büyük bir titizlikle çalışan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)