TRT 1'den nostaljik diziler günü

Küresel salgın haline gelen yeni tip korona virüsü nedeniyle TRT, döneminde fenomen olmuş nostaljik dizileri yeniden izleyicilerle buluşturuyor. İlk olarak, 1993 yapımı Ferhunde Hanım ve Kızları, hafta içi her sabah saat 11.30’de TRT 1’de ekrana gelmeye başladı.

TRT, Cumartesi gününü “Nostaljik Diziler Günü” olarak ilan etti. Cumartesi günleri; Uğurlugiller, Kuruluş, Perihan Abla, Gülşen Abi, Yedi Numara ve Yeditepe İstanbul dizileri TRT 1’de ara vermeden izleyici ile buluşacak.

TRT 1 Cumartesi Programı:

• 07.45 – Uğurlugiller

• 09.30 – Kuruluş

• 10.55 – Perihan Abla

• 12.50 – Gülşen Abi

• 14.05 – Yedi Numara

• 16:00- Yeditepe İstanbul

