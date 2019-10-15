TRT 1'in günlük dizisi İncir Ağacı'nın oyuncuları kimler? İşte İncir Ağacı konusu ve yayın tarihi

TRT 1'de hafta içi her gün saat 15.00’te izleyici ile buluşacak İncir Ağacı dizisinin kadrosunda; Özlem Güveli, Arif Nazım, Burakhan Yılmaz, Buket Kurtez, Damla Tombak, Faruk Pakiş, Ece Baliç, Sidal Damar, Fatih Hürkan yer alıyor.

70’li yılların Türkiye’sinde sosyo-ekonomik açıdan sıkıntılar içinde yaşayan Ocak ailesinin hikayesini anlatan dizi hafta içi her gün ekrana gelecek. Bir ailenin her şeye rağmen ayakta kalma çabası ve aile bağlarına olan inançları seyirciyi ekrana kilitleyecek.

İNCİR AĞACI GENEL KONUSU NEDİR?

Ocak ailesi, 70’li yıllarda İstanbul’da yaşayan bir ailedir. Cemal Ocak sahip olduğu oto tamir dükkanı ile eşi ve dört çocuğunu geçindirmeye çalışmaktadır. Karısı Neriman daha iyi bir hayat hayali ile bazen çocuklarını yanlış yönlendirse de eşinin en büyük destekçisidir. Cemal Ocak için aile her şeydir ancak farklı hayallere sahip dört çocuğu yanlış yollara gitmeye çalıştıkça aile içindeki sıkıntılar kaçınılmaz olacaktır. Ocak ailesi türlü sıkıntılarla uğraşırken Cemal Usta ise başlarına gelen bütün felaketlere rağmen son ana kadar ailesini bir arada tutmaya ve evlatlarını koşulsuz, şartsız korumaya çalışır. Evlatlarına bırakmak istediği en büyük miras aile şerefidir.