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TRT 1'in yeni dizisi Tutunamayanlar'ın oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 09.12.2019 23:00 | Son Güncelleme

TRT 1'in 2020 sezonundaki iddialı dizisi Tutunamayanlar'ın oyuncu kadrosu belli oldu.

TRT 1'in yeni dizisi Tutunamayanlar'ın oyuncuları kimler?

TRT 1'in yeni dizisi Tutunamayanlar'ın okuma çalışmaları başladı. Yakında çekimlerine başlanacak olan dizide ünlü oyuncular rol alıyor.

Ahmet Tarık Güven'in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Osman Nail Doğan'ın oturduğu, başrolünde Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Şinası Yurtsever ve Zafer Algöz gibi isimlerin yer aldığı dizinin kadrosuna Bülent Çolak, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Özlem Tokaslan, Dilek Çelebi Tunç, Uğur Serhan, Sahra Kübra Gümüş, Naz Özgülüş, Yeliz Kuvancı ve Barış Yıldız dahil oldu.

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Tutunamayanlar doğu demirkol

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