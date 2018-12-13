TRT 1 resmen duyurdu izleyici çıldıdı! O dizi erken final yapıyor

TRT1 ekranlarında geçtiğimiz sezon Mehmetçik Kut’ül Amare olarak başlayan ve yeni sezonda ismi Mehmetçik Kutlu Zafer olarak değişen dizi için final kararı verildiği öğrenildi.

Yayınlandığı gün rakiplerinden farklı senaryosu ve usta oyuncu kadrosu ile sıyrılan dizinin başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Cansu Tosun, İsmail Ege Şaşmaz, Özgü Kaya, Serdar Gökhan, Berk Erçel, Ogün Kaptanoğlu, Dilşad Çelebi, Mehmet Çevik, İsmail Hakkı Ürün gibi isimlerin yer alıyor.

TRT 1 ekranlarına gelen Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi sezon sonunu göremeden ekranlara veda edecek.

Birinci Dünya Savaşı’na hazırlanan Osmanlı’da, tek hayalleri devletin yeniden dirilişi ve kurtuluşu olan Mehmet ve arkadaşlarının hikayesini anlatan Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin final tarihi belli de netleşti.

34. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

Bu hafta 26. bölümüyle izleyicilerle buluşan Mehmetçik Kut’ül Amare, 8 hafta sonra ekranlara gelecek 34. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

PEKİ DİZİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU

Halil Albay’ın emirlerini dinlemeyerek baskına gitmesi, Nurettin Bey’in ani bir karar vermesine neden oldu. Nurettin bey, hemen Kut şehrine hücum harekatı yapılmasını istedi..