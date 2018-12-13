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TRT 1 resmen duyurdu izleyici çıldıdı! O dizi erken final yapıyor

DİZİ HABERLERİ  | 13.12.2018 09:17 | Son Güncelleme

Son yıllarda birbirinden farklı diziler ile seyircileri ekrana kilitleyen TRT 1'den bugün flaş bir haber geldi. 2 sezondur TRT ekranlarında devam eden dizi Mehmetçik Kutlu Zafer erken final yapıyor.

TRT 1 resmen duyurdu izleyici çıldıdı! O dizi erken final yapıyor

TRT1 ekranlarında geçtiğimiz sezon Mehmetçik Kut’ül Amare olarak başlayan ve yeni sezonda ismi Mehmetçik Kutlu Zafer olarak değişen dizi için final kararı verildiği öğrenildi.

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Yayınlandığı gün rakiplerinden farklı senaryosu ve usta oyuncu kadrosu ile sıyrılan dizinin başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Cansu Tosun, İsmail Ege Şaşmaz, Özgü Kaya, Serdar Gökhan, Berk Erçel, Ogün Kaptanoğlu, Dilşad Çelebi, Mehmet Çevik, İsmail Hakkı Ürün gibi isimlerin yer alıyor.

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TRT 1 ekranlarına gelen Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi sezon sonunu göremeden ekranlara veda edecek.

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Birinci Dünya Savaşı’na hazırlanan Osmanlı’da, tek hayalleri devletin yeniden dirilişi ve kurtuluşu olan Mehmet ve arkadaşlarının hikayesini anlatan Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin final tarihi belli de netleşti.

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34. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

Bu hafta 26. bölümüyle izleyicilerle buluşan Mehmetçik Kut’ül Amare, 8 hafta sonra ekranlara gelecek 34. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

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PEKİ DİZİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU

Halil Albay’ın emirlerini dinlemeyerek baskına gitmesi, Nurettin Bey’in ani bir karar vermesine neden oldu. Nurettin bey, hemen Kut şehrine hücum harekatı yapılmasını istedi..

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Hazırlıklar yapıldı fakat şehri koruyan teller vardır ve bu teller kesmeleri için tel makasları gerekiyordu. Gizli casus aracılığıyla Hamilton ile iletişimde olan Mehmet, tel makaslarını bozup, Türk neferlerini hareketini engellemek istedi.

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Üsküplü, Fatma’nın yüreğinde yaktığı ateşi dindirmenin yollarını aradı Artık tek aşkı vatan aşkıdır ve İngilizler’i Kut şehrinden atmadan durmayacaktı. Yakup, Türk ordusunun hücum harekatı yaptığı haberini getirdi.

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TRT 1 Mehmetçik Kutlu Zafer final

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