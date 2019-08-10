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TRT Çocuk, 'Kaz Dağları'na zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı! Sunucudan açıklama

zeynep.ok zeynep.ok
TÜRKİYE GÜNCEL  | 10.08.2019 12:42 | Son Güncelleme

TRT Çocuk'ta yayınlanan bir programa telefonla bağlanarak "Kaz Dağları'na zarar veriliyor" diyen 9 yaşındaki Utku'nun sözü sunucu tarafından kesildi. Utku, sonra da yayından alındı.

Kaz Dağları'ndaki altın arama çalışmalarına yönelik tepkiler sürüyor. Konu, son olarak TRT Çocuk’ta gündeme geldi. ****Utku isimli 9 yaşındaki çocuk, TRT Çocuk’ta yayınlanan bir programa katıldı. Konuşmanın sonunda Utku, "Bir şey söylemek istiyorum, Kaz Dağlarımıza şu anda çok büyük bir zarar verilmekte" dedi.

Bu sözlerin ardından reji ekibi tarafından telefonun sesi kısıldı.

YAYINDAN ALINDI

Sunucu, "Utkucuğum güzel güzel konuştuk şimdi seninle, iyi bayramlar" diyerek minik Utku’yu yayından aldı.

TRT Çocuk'ta yaşanan bu gelişme kısa sürede sosyal medyanın da gündemi oldu. Birçok kullanıcı, TRT'nin bu tavrını sert bir dille eleştirdi.

SUNUCUDAN AÇIKLAMA!

TRT Çocuk kanalında program yapan Gözde Çevik bir açıklama yaparak kendisini savundu. Çevik açıklamasında şunları söyledi:

“Nereden bilebilirdim ki TRT Çocuk’un hiçbir zaman konusu olmayan gündelik tartışmaların benim programımda dile getirileceğini, nereden bilebilirdim ki çevre duyarlılığını çocuklara en iyi anlatan kanalıma tam da bu konuda eleştiriler geleceğini... Sosyal medyada bu şekilde gündeme geldiğim için üzgünüm… Bırakalım da Türkiye’nin ortak değeri TRT Çocuk, siyasetten, günlük tartışmalardan uzak dursun. Ben, o tertemiz çocuklar sayesinde neşe dolu bir hayat geçiriyorum. Tartışmalarınızı bizden ve çocuklarımızdan uzak tutun. Biz size rağmen gülmeye, eğlenmeye, bunları yaparken de öğrenmeye ve öğretmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar oluğu gibi bundan sonra da gündelik tartışmalarınızın bir parçası olmayacağız. Son olarak; sosyal medya üzerinden küfür eden hakaret edenleri çocukların gülen yüzü hatrına umursamıyorum.”

trt

Tartışmaların ardından TRT de bir açıklama yaptı ve “Bu tartışmaların bir canlı yayın üzerinden TRT Çocuk’a taşınmaması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çocuk yanlış birsey diyorsa anlat izah et ikna et. sözünü nasıl kesersin. o daha çocuk. verecek cevabın mı? yokta sözünü kesiyorsun. yazık.
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