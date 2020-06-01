MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. TRT'de Leyla ile Mecnun, Yedi Numara ve Yeşil Deniz dizileri ne zaman yayınlanacak?

TRT'de Leyla ile Mecnun, Yedi Numara ve Yeşil Deniz dizileri ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 01.06.2020 02:30 | Son Güncelleme

TRT 1’in bir döneme damgasını vurmuş sevilen dizileri Leyla ile Mecnun, Yedi Numara ve Yeşil Deniz izleyiciyle tekrar buluşuyor. Nostalji rüzgarı estirecek buluşma her pazartesi gerçekleşecek.

TRT'de Leyla ile Mecnun, Yedi Numara ve Yeşil Deniz dizileri ne zaman yayınlanacak?

TRT ekranlarında yayınlandığı ilk günden büyük bir izleyici kitlesini yakalayan “Leyla ile Mecnun” her pazartesi saat 23.50’de birinci bölümden itibaren sevenleriyle buluşacak.

104 bölümden oluşan dizinin her hafta pazartesi günü iki bölümü birden ekranlara gelecek.

Zengin arşivinden özlenen içerikleri izleyiciye sunan TRT, 2000-2003 yılları arasında yayınladığı 92 bölümden oluşan unutulmaz dizisi “Yedi Numara”yı da tekrar ekranlara taşıyor. Dizinin her pazartesi saat 20.00’de iki bölümü birden yayınlanacak. 13. ve 14. bölümlerinden itibaren ekrana gelecek diziyle evlerde nostalji rüzgârı esecek.

TRT’nin sevilen dizilerinden “Yeşil Deniz” de izleyiciyle buluşuyor. 75. bölümde izleyenlerine veda eden dizi, her hafta pazartesi günü saat 21.50’de birinci bölümden itibaren ekranlara gelecek.

Her hafta pazartesi günleri TRT 1’de ekranlara gelecek diziler;

20.00 - Yedi Numara

21.50 - Yeşil Deniz

23.50 - Leyla ile Mecnun

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladıKoronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı
3 jokerini de kullandı! Damga vuran soru3 jokerini de kullandı! Damga vuran soru
'Alkol kullanmam orucumu tutarım' 'Alkol kullanmam orucumu tutarım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Alef dizisi ekrana veda etti!

Alef dizisi ekrana veda etti!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Şevket Çoruh'tan beklenen haber! Tarih belli oldu

Şevket Çoruh'tan beklenen haber! Tarih belli oldu

Yeni dizisinin kadrosu açıklandı! İşte partneri

Yeni dizisinin kadrosu açıklandı! İşte partneri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a dönecek mi?

Yakışıklı oyuncudan Kuruluş Osman kararı!

Kim Milyoner Olmak İster'e 'Gardırop Fuat' sorusu damga vurdu! 3 jokerini de kullandı

3 jokerini de kullandı! Damga vuran soru

Dağhan Külegeç açıkladı! 'Kavak Yelleri' klibinde neden oynamadı?

Açıkladı! 'Kavak Yelleri' klibinde neden oynamadı?

Zalim İstanbul'un Agah'ı Fikret Kuşkan diziden neden ayrıldı? Fikret Kuşkan'dan Zalim İstanbul'a veda paylaşımı

Zalim İstanbul'da şok ayrılık! "Hayatta kalmak önceliğimdir"

Arka Sokaklar 554. son bölüm izle! Koronayı yenen Hüsnü Çoban böyle geri döndü! Arka Sokaklar 555. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Koronayı yenen Hüsnü Çoban böyle geri döndü!

Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz, Yarım Kalan Aşklar dizisinde buluştu! İşte Yarım Kalan Aşklar konusu ve kanalı

Sıra dışı bir diziyle ekranlara dönüyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.