TRT'de Leyla ile Mecnun, Yedi Numara ve Yeşil Deniz dizileri ne zaman yayınlanacak?

TRT ekranlarında yayınlandığı ilk günden büyük bir izleyici kitlesini yakalayan “Leyla ile Mecnun” her pazartesi saat 23.50’de birinci bölümden itibaren sevenleriyle buluşacak.

104 bölümden oluşan dizinin her hafta pazartesi günü iki bölümü birden ekranlara gelecek.

Zengin arşivinden özlenen içerikleri izleyiciye sunan TRT, 2000-2003 yılları arasında yayınladığı 92 bölümden oluşan unutulmaz dizisi “Yedi Numara”yı da tekrar ekranlara taşıyor. Dizinin her pazartesi saat 20.00’de iki bölümü birden yayınlanacak. 13. ve 14. bölümlerinden itibaren ekrana gelecek diziyle evlerde nostalji rüzgârı esecek.

TRT’nin sevilen dizilerinden “Yeşil Deniz” de izleyiciyle buluşuyor. 75. bölümde izleyenlerine veda eden dizi, her hafta pazartesi günü saat 21.50’de birinci bölümden itibaren ekranlara gelecek.

Her hafta pazartesi günleri TRT 1’de ekranlara gelecek diziler;

20.00 - Yedi Numara

21.50 - Yeşil Deniz

23.50 - Leyla ile Mecnun

