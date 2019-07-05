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TRT'den flaş karar! Tek Yürek dizisi ne zaman final yapacak?

DİZİ HABERLERİ  | 05.07.2019 21:14 | Son Güncelleme

TRT'nin Degas Film imzalı projesi Tek Yürek final yapıyor. Yapımcılığını Ahmet Kayımtu'nun üstlendiği dizinin sezon arası vermeden yaz sezonunda da devam etmesine karar verilmişti.

TRT'den flaş karar! Tek Yürek dizisi ne zaman final yapacak?

Mehmet Ada Öztekin'in süpervizörlüğünde çekilen dizide Tayanç Ayaydın, Vildan Atasever, Hilmicem İntepe, Anıl Tetik, Alpay Kemal Atalan ve Eslem Akar gibi ünlü isimler kamera karşısına geçiyor.

Ancak reytingler beklentinin altında çıkınca 'Tek Yürek' dizisinin 22. bölümde final yapmasına karar verildi.

TEK YÜREK DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Kanada’da yaşayan Halit, eşini kaybettikten sonra, kızı Deniz ve oğlu Rüzgar’la yapayalnız kalır. Buz hokeyi koçluğu yaptığı takımda bir oyuncusuyla yaşadığı bir olay kariyerinin son bulmasına neden olur. Çocuklarıyla İstanbul’a, babasından kalma evlerine geri döner. Tam bu sırada, semtinin Belediye Başkanıyla tesadüfen karşılaşır ve bu vesileyle de bu pistinden haberdar olur. Başkan vizyon sahibi, spora düşkün girişimci bir kişidir. Yıllar önce buz pistini kurmuş, ‘Geri Dönüşüm’ projesi kapsamında insanları paten yapmaya teşvik etmek istemiştir. Şimdi bu mekanda daha büyük işler yapma vakti gelmiştir. Bu güzel tesadüf Halit’e yeni bir fırsat verir, bir buz hokeyi takımı kuracaktır ama kimle?

Halit hiç bir zaman kolayı seçmemiştir hayatı boyunca. Takımı mahallenin delikanlılarından kurmaya karar verir. Buz hokeyinden habersiz olan gençlerden. Kardeşi ve arkadaşları için her zorluğa göğüs geren ekibin lideri, Yiğit “Hercai”, Yusuf “Arabulucu”, Oğuzhan “Becerikli”, Akif “Çocuk kalpli”, Mazlum ve mahallenin kötü adamı Sait’in naif oğlu Umut’tan.

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