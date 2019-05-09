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TRT’den Sibel Tüzün’e 'Ekrem İmamoğlu' iptali!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 09.05.2019 14:36 | Son Güncelleme

TRT, İmamoğlu'na destek mesajı paylaşan şarkıcı Sibel Tüzün'ün programını iptal etti.

TRT’den Sibel Tüzün’e 'Ekrem İmamoğlu' iptali!

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını iptal ederek İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına tepki göstererek, İmamoğlu'na destek mesajı paylaşan ünlü şarkıcı Sibel Tüzün'ün programını iptal etti.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını iptal ederek İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı gündemdeki yerini koruyor.

Kararın ardından kamuoyundan büyük bir tepki gelirken bir çok ünlü isim de "Her Şey Çok Güzel Olacak" sloganını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Öyle ki bu paylaşımı yapanların isimlerinin yazılı olduğu bir liste Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi tarafından “Kayıt” ifadesiyle sosyal medyada paylaşılmıştı.

Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün bir açıklama yaparak İmamoğlu’na destek vermesinin ardından TRT’nin programını iptal ettiğini duyurdu. Tüzün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni şarkımız #olaylaragel radyopr turu kapsamında gerçekleştireceğimiz 14 Mayıs tarihli TRTFm programı yetkili makamlar tarafından geçtiğimiz gün yaptığım @ekrem_imamoglu konulu twitter paylaşımlarım dolayısıyla iptal edilmiş, bugün tarafıma bildirilmiştir. #herşeyçokgüzelolacak"


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Anahtar Kelimeler:
TRT sibel tüzünoğlu ekrem imamoğlu

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
bunlara ekmek vermicen
Bunlar bu çirkeflikle 23 haziranda imamoğlu %100 de alsa başkanlığı vermeyecek.24 haziran $ 7 TL.yazın bunu
Şeytanlar gerçek yüzünü göstermeye başladı.
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