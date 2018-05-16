MAGAZİN

TRT için kampanya başlatıldı: Vergi payı kalkacak mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 09:55 | Son Güncelleme

Kamu yayıncılığı yapmakla yükümlü TRT’nin, cumhurbaşkanlığı seçiminde taraflı yayın yapması nedeniyle internette imza kampanyası başlatıldı.

TRT için kampanya başlatıldı: Vergi payı kalkacak mı?

Change.org’da başlatılan kampanyada şu ifadelere yer verildi: “Vatandaşlar olarak, adil ve eşit şekilde tüm adayların mitinglerinin canlı yayınlanmasını ve haber yapılmasını istiyoruz. Çerkezköy Organize Sanayi’deki fabrikaların başarıya ulaşarak TRT payı ödememesi gibi, bizler de aynı başarıya ulaşalım.”

Kampanyada kısa sürede 20 bine yakın imza toplandı.

17 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında Saadet Partisi ve HDP’ye hiç yer vermeyen kamu yayıncısı TRT, İYİ Parti’ye 9.5 dakika ayırmıştı. AKP-MHP ittifakınaysa 37 saat 40 dakika 2 saniye ayrılmıştı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, adaylığını açıklamasının ardından ilk mitingini Yalova’da düzenlemiş ancak TRT bu mitingi duyurmamayı tercih etmişti.

İYİ Parti de geçen nisanda binlerce kişinin katıldığı kurultayına hiç yer vermeyen TRT’ye abaküs, kongre fotoğrafları ve hesap makinesi göndermişti. (Diken)

PARTNERCannes’da kapıda mı kaldılarCannes’da kapıda mı kaldılar
TBMM izdivaç programları raporunu açıkladı: Çoğu talep karşılandıTBMM izdivaç programları raporunu açıkladı: Çoğu talep karşılandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TRT vergi

En Çok Okunan Haberler

Barış Atay gözaltına alındı

Barış Atay gözaltına alındı

Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali

Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

CHP'nin 'adalet yürüyüşü'ndeki dinleme skandalı büyüyor

CHP'nin 'adalet yürüyüşü'ndeki dinleme skandalı büyüyor

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a AK Parti 'sahip çıktı'

'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a AK Parti 'sahip çıktı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'İsrail soyundanım' diyen Adnan Oktar Gazze'deki katliamı bakın nasıl yorumladı!

'İsrail soyundanım' diyen Adnan Oktar Gazze'deki katliamı bakın nasıl yorumladı!

TBMM izdivaç programları raporunu açıkladı: Çoğu talep karşılandı

TBMM izdivaç programları raporunu açıkladı: Çoğu talep karşılandı

Bu festival kaçmaz!

Bu festival kaçmaz!

Sarp Apak kimdir? Beyaz Show, Sarp Apak'ı konuk ediyor!

Sarp Apak kimdir? Beyaz Show, Sarp Apak'ı konuk ediyor!

Hasibe Eren kimdir? Beyaz Show'un bu haftaki konuğu Hasibe Eren!

Hasibe Eren kimdir? Beyaz Show'un bu haftaki konuğu Hasibe Eren!

Koray Avcı kimdir? Koray Avcı bu akşam Beyaz Show'da!

Koray Avcı kimdir? Koray Avcı bu akşam Beyaz Show'da!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.