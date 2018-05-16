TRT için kampanya başlatıldı: Vergi payı kalkacak mı?

Change.org’da başlatılan kampanyada şu ifadelere yer verildi: “Vatandaşlar olarak, adil ve eşit şekilde tüm adayların mitinglerinin canlı yayınlanmasını ve haber yapılmasını istiyoruz. Çerkezköy Organize Sanayi’deki fabrikaların başarıya ulaşarak TRT payı ödememesi gibi, bizler de aynı başarıya ulaşalım.”

Kampanyada kısa sürede 20 bine yakın imza toplandı.

17 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında Saadet Partisi ve HDP’ye hiç yer vermeyen kamu yayıncısı TRT, İYİ Parti’ye 9.5 dakika ayırmıştı. AKP-MHP ittifakınaysa 37 saat 40 dakika 2 saniye ayrılmıştı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, adaylığını açıklamasının ardından ilk mitingini Yalova’da düzenlemiş ancak TRT bu mitingi duyurmamayı tercih etmişti.

İYİ Parti de geçen nisanda binlerce kişinin katıldığı kurultayına hiç yer vermeyen TRT’ye abaküs, kongre fotoğrafları ve hesap makinesi göndermişti. (Diken)

