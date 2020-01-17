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  4. TRT'nin Milli Mücadele dizisi Ya İstiklal Ya Ölüm'ün çekimleri başladı! Atatürk rolünü kim canlandırıyor?

TRT'nin Milli Mücadele dizisi Ya İstiklal Ya Ölüm'ün çekimleri başladı! Atatürk rolünü kim canlandırıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 17.01.2020 21:56 | Son Güncelleme

TRT’nin Milli Mücadele’nin 100’üncü yılına özel hayata geçireceği projelerin ilki olan Ya İstiklal Ya Ölüm’ün çekimleri başladı.

TRT'nin Milli Mücadele dizisi Ya İstiklal Ya Ölüm'ün çekimleri başladı! Atatürk rolünü kim canlandırıyor?

“Ya İstiklal Ya Ölüm” dizisi; 16 Mart 1920’de İtilaf Devletlerinin İstanbul’u işgal edip Meclis-i Mebûsan’ı dağıtmasından sonra Mustafa Kemal Paşa liderliğinde vücut bulan Kuvayı Milliye hareketini ve Ankara’da kurulacak tam bağımsız meclisin açılış serüvenini anlatıyor.

İlk bölümü, İstanbul’un işgalinin yüzüncü yılı olan 16 Mart 2020’de yayınlanacak dizinin 6’ıncı ve son bölümü ise TBMM’nin açılışının yüzüncü yılı olan 23 Nisan haftasında ekranlara gelecek.

16 Mart 1920 ile 23 Nisan 1920 tarihleri arasında yaşanmış 6 haftalık gerçek bir kesiti yine 6 haftada ekranlara getirecek olan mini dizinin senaryosu Funda Çetin’e ait. Yapımını Kirli Kedi’nin üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise adını dönem dramalarıyla duyuran Yasin Uslu var.

Çekimleri 16 Ocak Perşembe günü başlayan dizinin oyuncu kadrosunda; İlker Kızmaz, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Dolunay Soysert, Osman Sonant, Alina Boz, Hilmicem İntepe, Rıza Kocaoğlu, Umut Karadağ, Ushan Çakır, Altan Erkekli, Mehmet Özgür gibi isimler yer alıyor.

birkan

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM KONUSU NEDİR?

Dizi, İstanbul’un işgali ve Meclis-i Mebûsan’ın İstanbul’da dağıtılmasıyla Ankara’da yeniden açılması arasında geçen 6 kritik haftayı gerçeklere bağlı kalarak anlatıyor.

6 hafta boyunca mebusların canları pahasına, vatan aşkıyla gizli ve tehlikeli yollarla Ankara’ya ulaşma çabaları, Milli Mücadele hareketine İstanbul’dan silah taşıma gayretleri, Atatürk’ün yeni Meclisi açma mücadelesi ve işgale karşı topyekûn karşı koyma iradesinin anlatıldığı dizide; yerli ve yabancı oyuncuların yanı sıra binlerce figüran yer alırken; dönemi en iyi şekilde ekrana yansıtabilmek için kullanılan onlarca gerçek mekân, dönem arabaları, silahlar, kostüm ve dekor tasarımı da izleyiciyi olayların içine çekecek.

TRT’nin Milli Mücadele’nin 100’üncü yılı için çekilecek olan dizide Atatürk'ü canlandıracak olan isim Birkan Sokullu oldu.

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