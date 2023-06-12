TRT o dizinin fişini çekti! Apar topar final kararı verildi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı salı akşamları yayınlanıyor. Alp Navruz, Dilara Aksüyek, Mesut Akusta, Bihter Dinçek, İrem Helvacıoğlu, Ayça Bingöl gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı diziden üzen haber geldi.

Hikayesiyle izleyicisini hüzünlendiren dizinin en son 27. bölümü yayınlanmıştı. Yürek Çıkmazı 28. bölümü ile final yapacak.

Yürek Çıkmazı’nın final bölümünde Halil ve Zeynep asıl planları için harekete geçiyor. Sonunda Yılmaz’ı yaptığı kötülüklerle yüzleştirecekler. Yılmaz’ı hapishanede ziyaret ederek yapmasını istediği şeyi söyleyecekler ve “Mahkemede gerçek suçlarını itiraf edeceksin, anneme, Solmaz ablaya yaptıklarını anlatırsan Kader abla ortaya çıkacak.

Daha az ceza alacaksın, bir gün hapisten çıkma ihtimalin bile olacak. Yok itiraf etmezsen Kader ablayı öldürmekten ömür boyu hapis yatacaksın.” diyecekler.



