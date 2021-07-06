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TRT spikeri Chiesa ile Inzaghi'yi karıştırdı!

06.07.2021 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya-İspanya maçına Inzaghi ismi damga vurdu. TRT spikerinin yıldız futbolcu Chiesa'ya Inzaghi diyerek hitap etmesi sosyal medyada gündem oldu.

TRT spikeri Chiesa ile Inzaghi'yi karıştırdı!

EURO 2020'nin yarı final maçında İtalya ile İspanya karşı karşıya geldi. TRT spikerinin İtalyan futbolcu Chiesa'ya Inzaghi diye hitap etmesi sosyal medyada gündem oldu. İtalya'nın efsane futbolcularından biri olan Inzaghi'nin adının karıştırılması adeta maçın önüne geçti.

CHIESA ATTI, INZAGHI DİYEREK ANLATTI

Maçın ilerleyen dakikalarında Chiesa'nın golüyle İtalya 1-0 öne geçti. TRT spikeri golü atan oyuncuyu Inzaghi olarak anlatınca sosyal medya adeta karıştı. Kısa süre içinde Türkiye gündeminde 1. sıraya oturan Inzaghi konusu çok konuşuldu.

ÖZÜR DİLEDİ

Maçı anlattığı sırada bu konuya değinen TRT spikeri Levent Özçelik, "Chiesa golü attığında Inzaghi dedim. Yıllarca maçını anlattık, oradan bir çağrışım yaptı. Kusura bakmayın lütfen." dedi.

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İspanya Milli Futbol Takımı İtalya Milli Futbol Takımı
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