TRT spikeri Chiesa ile Inzaghi'yi karıştırdı!

EURO 2020'nin yarı final maçında İtalya ile İspanya karşı karşıya geldi. TRT spikerinin İtalyan futbolcu Chiesa'ya Inzaghi diye hitap etmesi sosyal medyada gündem oldu. İtalya'nın efsane futbolcularından biri olan Inzaghi'nin adının karıştırılması adeta maçın önüne geçti.

CHIESA ATTI, INZAGHI DİYEREK ANLATTI

Maçın ilerleyen dakikalarında Chiesa'nın golüyle İtalya 1-0 öne geçti. TRT spikeri golü atan oyuncuyu Inzaghi olarak anlatınca sosyal medya adeta karıştı. Kısa süre içinde Türkiye gündeminde 1. sıraya oturan Inzaghi konusu çok konuşuldu.

ÖZÜR DİLEDİ

Maçı anlattığı sırada bu konuya değinen TRT spikeri Levent Özçelik, "Chiesa golü attığında Inzaghi dedim. Yıllarca maçını anlattık, oradan bir çağrışım yaptı. Kusura bakmayın lütfen." dedi.

