Trump’a Güney Kore’den altın taç ve en yüksek devlet nişanı verildi

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turunun son durağı olan Güney Kore’de altın bir taç replikası ve ülkenin en yüksek devlet nişanı olan “Büyük Mugunghwa Nişanı” ile karşılandı.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, Trump’a bu nişanın “Kore Yarımadası’nda barışın mimarı” olarak gördükleri rolü nedeniyle takdim edildiğini açıkladı. Trump ise ödülü büyük bir memnuniyetle kabul ederek, “Nişanı hemen takmak istiyorum” dedi. Güney Koreli yetkililer, Trump’ın bu nişanı alan ilk ABD başkanı olduğunu belirtti.

ALTIN TAÇ VE SEMBOLİK HEDİYELER

Trump’ın uçağı Air Force One, Güney Kore ve ABD savaş uçaklarının refakatinde Gyeongju kentine indi. Havalimanında askeri bando, Trump’ı seçim dönemlerinde sıkça kullandığı “YMCA” şarkısıyla karşıladı.

Liderler, tarihi Silla Krallığı’nın başkenti Gyeongju’da bir araya geldi. Ziyaret sırasında Trump’a, 9. yüzyılda Kore Yarımadası’nın üçte birini yöneten Silla Krallığı’ndan esinle tasarlanan altın “Cheonmachong” replikası taç hediye edildi.

Lee’nin ofisinden yapılan açıklamada, hediyenin “Silla’nın uzun süren barış dönemini ve ABD-Güney Kore ittifakının ortak refah vizyonunu” sembolize ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Lee’nin görüşmeye altın renkli bir kravatla katılması da “ittifakın altın geleceği” mesajı olarak yorumlandı.

TRUMP’A ÖZEL MENÜ: KETÇAPLI KÖFTE VE ‘BARIŞ TATLISI’

Liderler, Gyeongju’daki bir müzede öğle yemeğinde bir araya geldi. Reuters’ın haberine göre, menü Trump’ın damak zevkine uygun olarak hazırlandı.

Yemekte, ketçaplı mini köfteler, ABD eti ve Kore pilavından oluşan “Kore Samimiyet Tabağı”, biber sosu gochujang ve ketçapla marine edilmiş ızgara balık yer aldı. Finalde ise altınla süslenmiş brownie, “Barış Tatlısı” adıyla servis edildi.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Trump ve Lee, günün sonunda Vietnam, Avustralya, Kanada, Tayland, Singapur ve Yeni Zelanda liderleriyle akşam yemeğinde buluşacak. Ancak Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımda “Güney Kore’de Kanada’yla görüşmeye gitmedim!” ifadelerini kullandı.

Akşam yemeğinde, Trump ailesine ait Trump Winery’den getirilen Chardonnay ve Cabernet Sauvignon şarapları ikram edilecek. Diplomatik kaynaklara göre, bazı liderler Trump’ın yoğun programına uyum sağlamak için kendi görüşmelerini erteledi.