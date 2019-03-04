Trump, ABD bayrağıyla şov yaptı!

ABD Başkanı Donald Trump dün Amerikalı muhafazakarlarla bir araya geldi. Amerikalı Muhafazakarlar Birliği’nin dört gün süren Muhafazakar Siyasi Hareket Konferansı’nın son gününde sahneye çıkan Trump seyircilere karşı adeta şov yaptı.

Maryland’deki Gaylord National Resort&Convention Center’da gerçekleşen ve bu yıl 46’ncısı düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan Trump, ABD doları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, “Ben güçlü bir dolar kuru istiyorum fakat aynı zamanda ülkemiz için de iyi bir dolar kuru istiyorum. Çok güçlü olursa bu ABD’nin rekabet alanını daraltır” dedi.

Trump, FED’i eleştirirken, muhafazakarları ilgilendiren bir açıklama daha yaptı. Trump, ifade özgürlüğüne onay vermeyen üniversitelere verilecek ödeneklerin kesileceğini duyurdu. Geçen haftalarda ABD’deki bir üniversitede, sağcı bir öğrenci açıklama yaparken saldırıya uğramış ve bu durum muhafazakarların tepkisini çekmişti.

Trump, geçen hafta gerçekleşen ABD-Kuzey Kore zirvesine de değindi. Trump, Kuzey Kore’nin parlak bir ekonomik geleceği olduğunu söylerken, “İki ülke anlaşabilir, fakat nükleer silahların olduğu bir gündemde ekonomik gelecek göremiyoruz. Kuzey Kore harika bir ülke, anlaşma yaparlarsa parlak bir ekonomi haline gelirler. Kuzey Kore ile ilişkimiz çok çok kuvvetli” dedi.

