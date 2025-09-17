Trump'ı taşıyan uçakla yolcu uçağı çarpışma tehlikesi yaşadı! Görevli 'hemen' diye bağırdı

Donald Trump'ın resmi ziyaret için Londra'ya yaptığı yolculuk sırasında neredeyse bir facia yaşanıyordu. Spirit Airlines'a ait bir yolcu uçağı ile ABD Başkanı'nın Air Force One tipi uçağı havada çarpışma tehlikesi geçirdi.

AYNI İRTİFADA SEYRETTİLER

Olay, 16 Eylül Salı günü, Long Island üzerinde bir yolcu uçağıyla, ABD başkanlık uçağının çarpışma tehlikesi yaşamasıyla meydana geldi. Hava trafik kontrolörü, Spirit pilotlarını rotalarını değiştirmeleri konusunda uyardı. Sebebi ise Trump'ın uçağıyla yolcu uçağının aynı irtifada olmasıydı.

KONUŞMALARI YAYINLANDI

İki uçak müdahalenin ardından birbirlerinden birkaç mil uzakta güvenli bir mesafede kalmayı başardı. Yaşanan gergin dakikalarda pilotlar ve kontrolör arasındaki konuşmanın kaydı sosyal medyada paylaşıldı.

"HEMEN YAP!"

Ses kaydında, hava trafik kontrolörünün sert ifadeler kullanması dikkat çekti. Konuşmada pilotlara, "Spirit 1300, 20 derece sağa dön. Hemen yap!" ifadeleriyle direktif verildi. Konuşmanın devamında, "Trafik sol kanadınızın solunda, altı veya sekiz mil uzaklıkta. 747. Kim olduğunu görebileceğinizden eminim." denildi ve kontrolör, Spirit pilotlarına bir kez daha sert çıkarak, "Dikkatli olun! iPad'i yere bırakın!" uyarısında bulundu.

Spirit Airlines'ın CBS News'e yaptığı açıklamada, "Güvenlik her zaman en büyük önceliğimizdir." ifadelerine yer verildi. Şirket sözcüsü ayrıca "Spirit Airlines'ın 1300 sefer sayılı uçuşu, Boston'a giderken ve Hava Trafik Kontrolü (ATC) talimatlarını takip etti ve (Boston'a) sorunsuz bir şekilde indi." açıklamasını yaptı.

İNGİLTERE'DE TRUMP ALARMI

Londra Polisi, Donald Trump'ın resmi ziyaretine karşı 50'ye yakın protesto grubunun Londra sokaklarına inmesini beklerken önemli bir operasyona hazırlandu. Kentte 1.600'den fazla polis memurunun görevde olacağı ve diğer birimlerden 500 takviye polisin daha getirileceği belirtildi.