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Trump ile Anthropic CEO’su için Beyaz Saray’da özel yemek planı! İlk kez baş başa görüşecekler

Anthropic CEO’su Dario Amodei ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da akşam yemeğinde bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşme, yapay zekâ güvenliği konusunda farklı görüşler dile getiren iki ismin ilk baş başa buluşması olacak.

Trump ile Anthropic CEO’su için Beyaz Saray’da özel yemek planı! İlk kez baş başa görüşecekler
Enes Çırtlık

Anthropic CEO’su Dario Amodei ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray’da bir akşam yemeği planlandı. Görüşme planını ilk olarak Axios duyurdu. TechCrunch da Amodei’nin planlarını bilen bir kaynağa dayanarak haberi doğruladı.

Yemek gerçekleşirse Trump ve Amodei ilk kez baş başa görüşmüş olacak. İki isim, son dönemde yapay zekâ güvenliği ve teknolojinin geliştirilme hızı konusunda farklı yaklaşımlar ortaya koydu.

Trump ile Anthropic CEO’su için Beyaz Saray’da özel yemek planı! İlk kez baş başa görüşecekler 1

ANTHROPIC İLE TRUMP YÖNETİMİ ARASINDA GERİLİM YAŞANMIŞTI

Amodei, yapay zekâ geliştirme çalışmalarının yavaşlatılmasını veya en azından daha temkinli yürütülmesini öneren bir plan yayımladı. Trump ise yapay zekâya yönelik tepkileri Demokratların ortaya attığı bir aldatmaca olarak nitelendirdi ve teknoloji için “süper zekâ” adının kullanılmasını istediğini belirtti.

Trump ile Anthropic CEO’su için Beyaz Saray’da özel yemek planı! İlk kez baş başa görüşecekler 2

Anthropic ile Trump yönetimi arasındaki gerilim daha önce Pentagon’a da yansımıştı. Pentagon, bu yılın başında şirketin teknolojisinin kullanımına güvenlik sınırları getirme girişiminin ardından Anthropic’i tedarik zinciri riski olarak sınıflandırdı. Anthropic, bu sınıflandırmaya karşı mahkemede mücadele ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Donald Trump Anthropic Dario Amodei
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