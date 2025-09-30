Mynet Trend

Trump'ın büyük oğlunun gösterişli 'date'i olay oldu! Sevgilisi için babasının otelinin tüm katını kapattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump, üniversite hayatında oldukça popüler bir isim haline geldi. Özellikle son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Barron, şimdilerde kız arkadaşıyla geçireceği romantik bir akşam için Trump Tower Otelin bir katını tamamen kapattı.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’ın oğlu Barron Trump, üniversite hayatına hızlı adım attı. Genç adam, hem dış görünüşü hem de ailesi nedeniyle büyük ilgi görüyor. Ancak Barron’un aşk hayatı bile sıkı güvenlik önlemleri altında yaşanıyor.

Trump ın büyük oğlunun gösterişli date i olay oldu! Sevgilisi için babasının otelinin tüm katını kapattı 1

GÖSTERİŞ Mİ, GÜVENLİK Mİ?

Page Six’in haberine göre, Barron geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle romantik bir akşam geçirmek için Trump Tower Otelini tercih etti. Bu seçim gösteriş olarak algılandı. Ancak aslında nedeninin güvenlik olduğu açıklandı. Kendini en güvende hissettiği yerde olmak isteyen Barron için otelde bir kat tamamen boşaltıldı.

Trump ın büyük oğlunun gösterişli date i olay oldu! Sevgilisi için babasının otelinin tüm katını kapattı 2

KIZ ÖĞRENCİLER ARASINDA ÇOK POPÜLER

19 yaşındaki Barron, şu anda New York Üniversitesi’nin (NYU) Washington DC kampüsünde eğitim görüyor ve bu süreçte babasıyla birlikte Beyaz Sarayda kalıyor. İşletme okuduğu belirtilen Barron, okulda özellikle kız öğrenciler arasında çok popüler.

Güvenlik nedeniyle Barron’un telefon numarasını kimseyle paylaşmasına izin verilmiyor. Bu yüzden arkadaşlarıyla iletişim kurmak için Xbox oyun konsolunun mesajlaşma sistemini kullanıyor.

Mynet'in Sesi
