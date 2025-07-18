Trump'ın müstehcen mektubu ortalığı karıştırdı! Fuhuş çetesi liderine göndermiş! Açıklama geldi...

Donald Trump'ın Jeffrey Epstein'a içinde gizli bir mesaj bulunan çıplak bir kadının elle çizilmiş müstehcen fotoğrafının da yer aldığı doğum günü mektubu gönderdiği iddia edildi.

The Wall Street Journal'ın haberinde çıplak kadının, bir kalemle elle çizilmiş gibi göründüğü, göğüslerini gösteren bir çift yay ve kasık bölgesinde saçı taklit eden kıvrımlı bir 'Donald' imzasının bulunduğu belirtildi.

MEKTUBU YALANLADI

İddianın ardından Trump, The Wall Street Journal'ın (WSJ) "Jeffrey Epstein'ın arkadaşları, 50. doğum günü albümü için ona müstehcen mektuplar gönderdi. Bunlardan biri Donald Trump'tan gelmişti." başlıklı haberini yalanladı.

Haberin "sahte olduğunu" savunan Trump, yazdığı iddia edilen mektuba ilişkin "Bunlar benim sözlerim değil, benim yazım tarzım böyle değil." ifadesini kullandı. Trump, haberde, mektubun "kalın bir kalemle elle çizilmiş gibi görünen çıplak bir kadının siluetiyle çerçevelenmiş birkaç satır daktilo metni bulunuyor." ifadelerine ilişkin "Ben resim çizmem." karşılığını verdi.

"İĞRENÇ VE PİS BİR PAÇAVRA"

WSJ, söz konusu haber yayımlanmadan önce Trump ile görüştüğünü, kendisinin mektubu yazmadığını ve resmi çizmediğini belirttiğini yazdı. Trump, söz konusu haberin yayımlanmasının ardından yaptığı paylaşımda, haberden dolayı WSJ'yi dava edeceğini duyurdu.

Konuyla ilgili başka bir paylaşımında ise Trump, şunları kaydetti:

"Jeffrey Epstein'e verilen abartılı ilginin ardından, Adalet Bakanı Pam Bondi'den, mahkemenin onayı şartıyla, konuya ilişkin tüm Büyük Jüri ifadelerini sunmasını istedim. Demokratlar tarafından sürdürülen bu sahtekarlık artık sona ermeli."

Trump, WSJ'nin "iğrenç ve pis bir paçavra" haline geldiğini savunarak "Basın, dürüst olmayı öğrenmeli ve muhtemelen var olmayan kaynaklara güvenmemelidir." ifadelerine yer verdi.