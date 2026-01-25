Mynet Trend

Trump'ın yeğeninden ilginç açıklama: "Psikiyatrik sorunları olduğunu düşünüyorum”

Donald Trump’ın yeğeni Mary Trump, ABD Başkanı’nın uzun süredir teşhis edilmemiş psikiyatrik ve bilişsel sorunlar yaşayabileceğini öne sürdü. Barış Ödülü tartışması ve Davos’ta elindeki morluk da yeniden gündeme geldi.

Trump'ın yeğeninden ilginç açıklama: "Psikiyatrik sorunları olduğunu düşünüyorum”
Çiğdem Sevinç

Mary Trump, CNN’e yaptığı açıklamada Donald Trump için “Uzun yıllardır teşhis edilmemiş psikiyatrik sorunları olduğunu düşünüyorum” dedi. Trump’ın yaşı ilerledikçe bazı bilişsel sorunlar gösterdiğini savunan Mary Trump, “Konudan kopuyor, nerede olduğunu tam fark edemiyor gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Trump ın yeğeninden ilginç açıklama: "Psikiyatrik sorunları olduğunu düşünüyorum” 1

BARIŞ ÖDÜLÜ GERGİNLİK YARATTI

Trump’ın “derin bir güvensizlik” yaşadığını öne süren Mary Trump, “Sürekli bir boşluğu doldurmaya çalışıyor. Bazen parayla, bazen güçle, bazen de takdirle” dedi. Barış Ödülü iddialarıyla ilgili ise “Obama aldı ve bunu hazmedemiyor” yorumunu yaptı.

Öte yandan Trump, Davos’taki Barış Kurulu etkinliğinde elinde görülen morlukla ilgili “Masaya çarptım, krem sürdüm” açıklamasını yaptı. Beyaz Saray da morluğun masa köşesine çarpma sonucu oluştuğunu doğruladı.

