Trump'ın yeğeninden ilginç açıklama: "Psikiyatrik sorunları olduğunu düşünüyorum”

Mary Trump, CNN’e yaptığı açıklamada Donald Trump için “Uzun yıllardır teşhis edilmemiş psikiyatrik sorunları olduğunu düşünüyorum” dedi. Trump’ın yaşı ilerledikçe bazı bilişsel sorunlar gösterdiğini savunan Mary Trump, “Konudan kopuyor, nerede olduğunu tam fark edemiyor gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

BARIŞ ÖDÜLÜ GERGİNLİK YARATTI

Trump’ın “derin bir güvensizlik” yaşadığını öne süren Mary Trump, “Sürekli bir boşluğu doldurmaya çalışıyor. Bazen parayla, bazen güçle, bazen de takdirle” dedi. Barış Ödülü iddialarıyla ilgili ise “Obama aldı ve bunu hazmedemiyor” yorumunu yaptı.

Öte yandan Trump, Davos’taki Barış Kurulu etkinliğinde elinde görülen morlukla ilgili “Masaya çarptım, krem sürdüm” açıklamasını yaptı. Beyaz Saray da morluğun masa köşesine çarpma sonucu oluştuğunu doğruladı.