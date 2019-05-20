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O liderden önemli 'kürtaj' açıklaması

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İLGİNÇ HABERLER  | 20.05.2019 09:46 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump cinsel saldırı, ensest ilişki ve ciddi sağlık riski dışında kürtaja karşı olduğunu belirtti.

O liderden önemli 'kürtaj' açıklaması

Amerika’da kürtaj konusu son günlerde gündemin en üst sıralarında. Özellikle Alabama eyaletinin sağlık riski dışında kürtajı yasaklaması ülkede günlerdir tartışma konusu.

Alabama’daki kürtaj yasasını destekleyenler yasanın yerel mahkemelerce engellenmesini ve konunun Anayasa Mahkemesi’nin gündemine gelmesini istiyor.

Amaç 1973 yılında kürtajı Amerika genelinde bir hak haline getiren kararı değiştirmek.

Anayasa Mahkemesi’nde muhafazakar yargıçların sayı olarak fazla olması umutlarını arttrımış durumda.

16 eyalet daha kürtaja kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor.

Trump hafta sonuna kadar Alabama’daki kararla ilgili sessizliğini koruyordu. Konuyla ilgili sosyal medyadan düşüncelerini paylaşan Trump, kendisinin çok güçlü şekilde yaşamdan yana olduğunu kaydetti, bununla birlikte cinsel saldırı, ensest ilişki ve annenin hayatını koruma durumları dışında kürtaja karşı olduğunu vurguladı.

Trump konuyla ilgili olarak eski Başkanlardan Ronald Reagan’la aynı konumda olduğunu belirtti.

Trump, Anayasa Mahkemesi’ne kendisi tarafından iki muhafazakar hakimin atanmasının kürtaj konusunda bazı eyaletlerde daha kısıtlayıcı yasalar çıkarılmasına yardımcı olduğunu da iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Trump KÜRTAJ abd ensest sağlık riski

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