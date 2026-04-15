Trump onsuz yapamıyor! Tek butonla önüne geliyor: "Çimi öldürüyorsa kanseri de öldürür"

ABD’de Donald Trump’ın beslenme alışkanlıklarına dair dikkat çeken açıklamalar gündem oldu. Dr. Mehmet Öz, Trump’ın diyet kola konusundaki sıra dışı düşüncelerini kamuoyuyla paylaştı.

“ÇİMİ ÖLDÜRÜYORSA KANSERİ DE ÖLDÜRÜR”

Öz, Trump ile Air Force One uçağında yaptığı bir konuşmayı aktararak, eski başkanın diyet kola için ilginç bir gerekçe sunduğunu belirtti. Trump’ın, “Diyet kola çimi öldürüyorsa vücuttaki kanser hücrelerini de öldürür” şeklinde bir yorum yaptığı iddia edildi.

OFİS’TE “KOLA BUTONU” DETAYI

Dr. Öz ayrıca Trump’ın diyet kola tutkusunun sadece sözlerle sınırlı olmadığını, ofisinde özel bir “kırmızı buton” bulunduğunu söyledi. Bu buton sayesinde Trump’ın istediği an diyet kola sipariş edebildiği aktarıldı.

“ENERJİSİ YÜKSEK”

Donald Trump Jr. ise babasının yaşam tarzını savunarak, Trump’ın yaşına rağmen yüksek enerji ve güçlü hafızaya sahip olduğunu ifade etti.

FAST FOOD TUTKUSU GÜNDEMDE

Haberde Trump’ın fast food alışkanlıklarına ve hijyen takıntısına da dikkat çekilirken, mikrop fobisi nedeniyle bazı yiyecek tercihlerini bu doğrultuda şekillendirdiği öne sürüldü.