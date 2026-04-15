Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Trump onsuz yapamıyor! Tek butonla önüne geliyor: "Çimi öldürüyorsa kanseri de öldürür"

Dr. Mehmet Öz’ün dikkat çeken açıklamaları, Donald Trump’ın beslenme alışkanlıklarını yeniden gündeme taşıdı. Diyet kola için söylediği sözler gündem olurken, ofisindeki kırmızı buton detayı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Çiğdem Berfin Sevinç

ABD’de Donald Trump’ın beslenme alışkanlıklarına dair dikkat çeken açıklamalar gündem oldu. Dr. Mehmet Öz, Trump’ın diyet kola konusundaki sıra dışı düşüncelerini kamuoyuyla paylaştı.

“ÇİMİ ÖLDÜRÜYORSA KANSERİ DE ÖLDÜRÜR”

Öz, Trump ile Air Force One uçağında yaptığı bir konuşmayı aktararak, eski başkanın diyet kola için ilginç bir gerekçe sunduğunu belirtti. Trump’ın, “Diyet kola çimi öldürüyorsa vücuttaki kanser hücrelerini de öldürür” şeklinde bir yorum yaptığı iddia edildi.

OFİS’TE “KOLA BUTONU” DETAYI

Dr. Öz ayrıca Trump’ın diyet kola tutkusunun sadece sözlerle sınırlı olmadığını, ofisinde özel bir “kırmızı buton” bulunduğunu söyledi. Bu buton sayesinde Trump’ın istediği an diyet kola sipariş edebildiği aktarıldı.

“ENERJİSİ YÜKSEK”

Donald Trump Jr. ise babasının yaşam tarzını savunarak, Trump’ın yaşına rağmen yüksek enerji ve güçlü hafızaya sahip olduğunu ifade etti.

FAST FOOD TUTKUSU GÜNDEMDE

Haberde Trump’ın fast food alışkanlıklarına ve hijyen takıntısına da dikkat çekilirken, mikrop fobisi nedeniyle bazı yiyecek tercihlerini bu doğrultuda şekillendirdiği öne sürüldü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
269 kiloya kadar çıkmıştı: Yaşam mücadelesini kaybetti!269 kiloya kadar çıkmıştı: Yaşam mücadelesini kaybetti!
70 yıllık aşkta hüzünlü veda: Birer gün arayla vefat ettiler70 yıllık aşkta hüzünlü veda: Birer gün arayla vefat ettiler

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump kola
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD Başkanı Trump: "İran ile savaş bitmeye çok yakın"

ABD Başkanı Trump: "İran ile savaş bitmeye çok yakın"

9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.