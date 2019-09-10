Trump 'peruk takıyor' iddialarına cevap verdi!

Kuzey Carolina'nın Fayetteville kentinde kapalı salonda düzenlenen seçim mitingine katılan Trump, aslında çok daha geniş bir alanda miting yapmak istediğini söyledi.

"Yağmurda ayakta durmayı ve saçımın ıslanmasını bile istiyordum" diyen Trump şöyle devam etti:

"Buna razıydım. Bunun böyle olmasından çok gurur duyardım. En azından saçımın gerçek olduğunu göstermiş olurdum."

Bu sözler salondan kahkahaların yükselmesine yol açarken Trump şöyle konuştu:

"Bu benim saçım. Muhteşem olmayabilir. Ama söylemeliyim ki, aynı yaştaki arkadaşlarımın pek çoğununkinden daha iyi durumda."

Trump, mitingde espri patlatması öncesi, Dorian Kasırgası'nın vurduğu bölgelere ziyaretini kötü hava koşulları gerekçesiyle iptal etti ve başkanlık uçağında kasırganın yarattığı hasarla ilgili bilgi almakla yetindi.

Alameti farikası saçlarıyla ilgili sık sık espri yapan ABD Başkanı, ekim ayında Amerika'nın Gelecek Çiftçileri toplantısında yapacağı konuşmayı 'kötü saç günü' geçirdiği için iptal ettiğini söylemişti.

