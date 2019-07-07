Mynet Trend

Trump'tan ABD'deki gizli üste UFO olduğu iddialarına açıklama

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
DÜNYA  | 07.07.2019 12:50 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan medyasına verdiği bir demeçte gizli bir ABD üssünde UFO enkazı saklandığı iddialarını yalanlarken, aynı zamanda 'Her şey mümkün' diyerek konuya dair 'açık fikirli' olduğunu söyledi.

Trump'tan ABD'deki gizli üste UFO olduğu iddialarına açıklama

Fox News'e verdiği demeçte ABD Başkanı Donald Trump, UFO iddialarına ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu. Gazeteci Tucker Carlson'ın UFO'lara ilişkin bir sorusunu yanıtlayan Trump, "Bu konuya fazla girmek istemiyorum. Fakat kişisel olarak bu konuda şüpheliyim" dedi.

"HER ŞEY MÜMKÜN"

Sputnik'in aktardığına göre, kendisini "inanan biri" olarak tanımlamadığını söyleyen Trump, yine de "her şeyin mümkün olduğunu" söyledi.

2019-07-05T172218Z_760275328_RC1BAADF5900_RTRMADP_3_USA-TRUMP

Trump şu ifadeleri kullandı:

"Demek istediğim şu, bunun (UFO gördükleri) üzerine yemin eden insanlar var, değil mi? Pilotlar geliyor ve bunu söylüyorlar. Bu pilotlar bu hususi dünyayla pek ilgili pilotlar da değiller. Ancak bazı şeyler gördüğünü söyleyen insanlar var."

Bir hükümet yetkilisinin ABD'nin UFO enkazına sahip olmasına ilişkin iddiasının doğru olacağını 'zannetmediğini' söyleyen Trump, "Yine de bu konuda açık fikirliyim" dedi.


İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü? İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Herkes metroya yalın ayak binmeye başladı! Sebebi ise...Herkes metroya yalın ayak binmeye başladı! Sebebi ise...
Tornavidayı polisin boynuna sapladıTornavidayı polisin boynuna sapladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd 51. bölge ufo uzaylılar

En Çok Okunan Trend Haberler

Uyarı az önce yapıldı! 7 ilde etkili olacak

Uyarı az önce yapıldı! 7 ilde etkili olacak

Minibüste kız öğrenciye taciz! Yaptıkları bununla da kalmadı

Minibüste kız öğrenciye taciz! Yaptıkları bununla da kalmadı

'Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'inden bikinili poz

'Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'inden bikinili poz

Büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü

Büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gürcistan’da tansiyon dinmiyor

Gürcistan’da tansiyon dinmiyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Akılalmaz görüntü! Alkollü grup tank ile sokaklarda tur attı

Akılalmaz görüntü! Alkollü grup tank ile sokaklarda tur attı

Taraflar birbirini suçluyor! Savaş çanları çalıyor

Taraflar birbirini suçluyor! Savaş çanları çalıyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ufo falan yok kendi araçlarını sürerler bunlar ufo diye piyasaya .
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'da ilginç akım: Yalın ayak metro yolculuğu

Herkes metroya yalın ayak binmeye başladı! Sebebi ise...

Tornavidayı polisin boynuna sapladı

Tornavidayı polisin boynuna sapladı

Küresel ısınmanın geldiği son noktayı gösteren çarpıcı görüntü

Çarpıcı görüntü! 'Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim'

Londra’daki müzik festivalinde yumruklar havada uçuştu

Festivalde yumruklar havada uçuştu!

Korkunç olay! Seks yapmak istemeyen eşinin cinsel organını kesti

Korkunç olay! Seks yapmak istemeyen eşinin cinsel organını kesti

İngiliz fenomen 'pes' dedirtti! Duş aldığı suyu satışa çıkarttı

Takipçi sayısını artırmak için öyle bir şey yaptı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.