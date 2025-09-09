Trump viagra mı içti? Milyonların gözü önünde oldu... Sosyal medyada infiale yol açtı

Pazar günü ABD Açık finalinde geç kalması nedeniyle yarım saatlik bir gecikmeye sebep olmakla yetinmeyen ABD Başkanı Donald Trump, başka bir görüntüyle yine gündem oldu. 79 yaşındaki Trump'ın, dişlerinin arasına aldığı ve sonra içtiği gizemli, açık mavi bir hap sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı.

"ELİNDE TUTUYOR"

Ünlü fotoğrafçı Andres Kudacki'nin bu anı fotoğraflamasıyla başlayan tartışmalar büyüyerek devam etti. Viral hale gelen bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan fotoğrafçı, "ABD Başkanı Donald Trump, 7 Eylül 2025 Pazar günü New York'ta Jannik Sinner ile Carlos Alcaraz arasındaki ABD Açık erkekler finalini izlerken elinde bir tablet tutuyor" ifadelerini kullandı.

VİAGRA MI DEĞİL Mİ?

İnternetteki bazı kullanıcılar, hapın şekersiz, kış yeşili aromalı bir Altoid'den (temelde güçlü bir nane) başka bir şey olmadığını düşündü. Ancak internetteki bazı kişiler Trump'ın çok daha farklı bir hap, yani Viagra aldığına inandı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Bu teorinin üzerine sosyal medya kullanıcıları peş peşe kendi teorilerini paylaştı. Birçoğu, "küçük mavi hap" olarak bilinen viagra olduğunu savundu. Bazı kullanıcılar ise dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve narkolepsi için kullanılan uyarıcı ilaç Adderall olduğunu iddia etti.