TSK duyurdu: 54 terörist öldürüldü!

TSK'dan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.
Geçtiğimiz süreç içerisinde (07 Eylül - 13 Eylül 2018), PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Hakkâri, Diyarbakır, Mardin ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edilmiştir.
İcra edilen operasyonlarda;
Biri sözde lider kadroda bulunan, yurt içinde 19 ve yurt dışında 35 olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirilmiş,
Altı adet piyade tüfeği, bir adet 120 mm’lik havan, bir adet RPG-7 roketatar, bir adet law silahı, bir adet tabanca ve bu silahlara ait bol miktarda mühimmat ile 14 adet el bombası, 27 adet fünye, bir adet gece görüş dürbünü, bir adet telsiz, 48 kg amonyum nitrat ve 12,2 kg EYP yapımında kullanılacak patlayıcı madde ele geçirilmiş, sekiz adet EYP imha edilmiştir."
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