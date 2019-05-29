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TSMC 7nm+ işlemcilerin seri üretimine başlıyor

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TEKNOLOJİ  | 29.05.2019 14:26 | Son Güncelleme

TSMC, ikinci nesil 7nm+ işlemcilerinin seri üretimine başlayacağını duyurdu.

TSMC 7nm+ işlemcilerin seri üretimine başlıyor

Firma, daha önce Huawei ile birlikte çalışmaya devam edeceğini açıklamıştı. TSMC, Tayvan merkezli bir firma olduğu için Huawei ortaklığından bir zarar görme ihtimali az. Yeni 7nm+ işlemci üretiminin de Huawei Mate 30'da kullanılacak olan Kirin 985 çipseti için yapıldığı söylendi zaten. Ayrıca 2019 model iPhone'larda kullanılacak olan Apple A13 Bionic çipsetinin de bir parçası olacak yeni 7nm+ işlemciler.

Öte yandan TSMC, EUV teknolojisine sahip 5nm işlemciler için test üretimlerine de başlıyor. Bu işlemcilerin 2020 yılı içerisinde seri üretime geçmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
huawei Huawei Mate 30 işlemci TSMC

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