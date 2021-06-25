MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuba Büyüküstün: Aşk insandan ötedir

Tuba Büyüküstün: Aşk insandan ötedir

25.06.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde adı danışmanlık ajansı sahibi Erdinç Çatak ile aşk dedikodularına karışan oyuncu Tuba Büyüküstün, samimi açıklamalarda bulundu. Büyüküstün, "Aşk, her insana yakışır ama insandan ötedir. Benim için mesele aşık olmak değil, aşkın kendisi olabilmek" ifadelerini kullandı.

Tuba Büyüküstün: Aşk insandan ötedir

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, aşka olan bakış açısını dile getirdi. Hello! Dergisi'nin 17'nci yılına özel hazırlanan sayı için objektif karşısına geçen Büyüküstün, hakkında merak edilenleri anlattı.

3114798_d5569624685c8146d4ee53803c3bf537_640x640

"MESELE AŞKIN KENDİSİ OLABİLMEK"

38 yaşındaki oyuncu, "Aşk, her insana yakışır ama insandan ötedir. Benim için mesele aşık olmak değil, aşkın kendisi olabilmek" dedi.

Mesleğine olan tutkusundan da bahseden Tuba Büyüküstün, "Galiba bu mesleğin en sevdiğim tarafı, çocuk olmaya devam edebilmek. Yani çocukken yaptığımız gibi; oyun kurmaya, rol paylaşımları yapmaya, oynadığımız role hep beraber inanmaya devam etmek" ifadelerini kullandı.

3114798_88df67f4d856db154dcf9cdfe84be955_640x640

"GÜZELLİK BENİM İÇİN BİR BÜTÜNDÜR"

Güzellik hakkındaki duygu ve düşüncelerini de dile getiren Büyüküstün, "Güzellik benim için bir bütün. İnsanın hayata bakışı, hayatın içindeki tavrı, duruşu ve davranışlarının gözünüzü alamadığınız bir dans gibi harmoni içinde olmasıdır bence" şeklinde konuştu.

3114798_861da2651dc4ae0df4ac3ce4874bd353_640x640

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Peş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldıPeş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldı
PARTNER"İlk buluşmada 'zenginim' diyen birinden kaçtım!""İlk buluşmada 'zenginim' diyen birinden kaçtım!"
Kaan Yıldırım, Hadise ile ayrılık sonrası çöktü mü?Kaan Yıldırım, Hadise ile ayrılık sonrası çöktü mü?
Anahtar Kelimeler:
Tuba Büyüküstün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

Hastane önünde zor anlar! "Durumu kritik"

Hastane önünde zor anlar! "Durumu kritik"

Öldürdüğü annesini çuvala koyup balkonda saklamış

Öldürdüğü annesini çuvala koyup balkonda saklamış

Survivor'da iki finalist belli oldu! Sevilen yarışmacı elendi

Survivor'da iki finalist belli oldu! Sevilen yarışmacı elendi

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Esnafa meydan okudu, kavga çıkınca kurşun yağdırdı

Esnafa meydan okudu, kavga çıkınca kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Alişan'ı yıkan haber! Entübe edildi

Alişan'ı yıkan haber! Entübe edildi

Kocam yokken onunla yatıyorum

Kocam yokken onunla yatıyorum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.