Tuba Büyüküstün: Aşk insandan ötedir

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, aşka olan bakış açısını dile getirdi. Hello! Dergisi'nin 17'nci yılına özel hazırlanan sayı için objektif karşısına geçen Büyüküstün, hakkında merak edilenleri anlattı.

"MESELE AŞKIN KENDİSİ OLABİLMEK"

38 yaşındaki oyuncu, "Aşk, her insana yakışır ama insandan ötedir. Benim için mesele aşık olmak değil, aşkın kendisi olabilmek" dedi.

Mesleğine olan tutkusundan da bahseden Tuba Büyüküstün, "Galiba bu mesleğin en sevdiğim tarafı, çocuk olmaya devam edebilmek. Yani çocukken yaptığımız gibi; oyun kurmaya, rol paylaşımları yapmaya, oynadığımız role hep beraber inanmaya devam etmek" ifadelerini kullandı.

"GÜZELLİK BENİM İÇİN BİR BÜTÜNDÜR"

Güzellik hakkındaki duygu ve düşüncelerini de dile getiren Büyüküstün, "Güzellik benim için bir bütün. İnsanın hayata bakışı, hayatın içindeki tavrı, duruşu ve davranışlarının gözünüzü alamadığınız bir dans gibi harmoni içinde olmasıdır bence" şeklinde konuştu.





