Tuba Büyüküstün'den merak uyandıran paylaşım! "O aşık olduğum adam..."

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, 6 yıllık evliliklerini 2017'de sonlandırmıştı. Saylak ile birlikteliğinden 10 yaşında Maya ve Toprak adında ikizleri bulunan Büyüküstün, ardından Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Evirgen'le 3 yıllık ilişkisini de 2020 yılında bitiren ünlü oyuncu, uzun süredir kimseyle görüntülenmiyordu.

Tuba Büyüküstün'den geçtiğimiz günlerde 27 Ocak 2019 tarihinde, "Sevgilim, nasıl özlemişim oranda, buranda olmayı... Kokunun burnuma dolmasını nasıl özlemişim." ifadelerinin yazılı olduğu sayfayı yayınlaması kafaları karıştırdı.

Ünlü oyuncu o paylaşımdan sonra bugün de merak uyandıran bir not paylaştı.

Oyuncu paylaşımında "O aşık olduğum, beni güldüren, hafif hissettiren ait hissettiren adam artık yok. Belki ben öldürdüm onu belki o gitti. Tek bildiğim o artık buralarda yok" yazdı.

