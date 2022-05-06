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Tuba Büyüküstün'den merak uyandıran paylaşım! "O aşık olduğum adam..."

06.05.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde günlüğünden bir kesit paylaşarak gündeme gelen Tuba Büyüküstün yeni paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı notu kime yazdığı merak edildi.

Tuba Büyüküstün'den merak uyandıran paylaşım! "O aşık olduğum adam..."

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, 6 yıllık evliliklerini 2017'de sonlandırmıştı. Saylak ile birlikteliğinden 10 yaşında Maya ve Toprak adında ikizleri bulunan Büyüküstün, ardından Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Evirgen'le 3 yıllık ilişkisini de 2020 yılında bitiren ünlü oyuncu, uzun süredir kimseyle görüntülenmiyordu.

Tuba Büyüküstün'den geçtiğimiz günlerde 27 Ocak 2019 tarihinde, "Sevgilim, nasıl özlemişim oranda, buranda olmayı... Kokunun burnuma dolmasını nasıl özlemişim." ifadelerinin yazılı olduğu sayfayı yayınlaması kafaları karıştırdı.

Ünlü oyuncu o paylaşımdan sonra bugün de merak uyandıran bir not paylaştı.

Ekran Alıntısı

Oyuncu paylaşımında "O aşık olduğum, beni güldüren, hafif hissettiren ait hissettiren adam artık yok. Belki ben öldürdüm onu belki o gitti. Tek bildiğim o artık buralarda yok" yazdı.

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Tuba Büyüküstün
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