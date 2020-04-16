Tuba Büyüküstün, güzellik sırrını YouTube kanalında itiraf etti

Koronavirüs salgını nedeniyle günlerini evinden geçiren Tuba Büyüküstün, aktif olarak kullandığı YouTube kanalından yaptığı canlı yayınlarla hayranlarıyla sohbet ediyor.

Salgın nedeniyle ikizleri Maya ve Toprak ile evde vakit geçirdiğini söyleyen güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, güzellik sırrını açıkladı. Hayranlarının sorusu üzerine ise Tuba Büyüküstün, güzellik sırrının su olduğunu söyledi.

Sadece yüzünü yıkayıp krem sürdüğünü belirten Tuba Büyüküstün, "Daha fazlası için çok tembelim" diye de ekledi.



