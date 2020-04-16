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Tuba Büyüküstün, güzellik sırrını YouTube kanalında itiraf etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 02:13 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, YouTube kanalından yaptığı yayınlarla hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Yaptığı canlı yayında hayranlarının sorularını yanıtlayan Tuba Büyüküstün, güzellik sırrının ise su olduğunu söyledi.

Tuba Büyüküstün, güzellik sırrını YouTube kanalında itiraf etti

Koronavirüs salgını nedeniyle günlerini evinden geçiren Tuba Büyüküstün, aktif olarak kullandığı YouTube kanalından yaptığı canlı yayınlarla hayranlarıyla sohbet ediyor.

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Salgın nedeniyle ikizleri Maya ve Toprak ile evde vakit geçirdiğini söyleyen güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, güzellik sırrını açıkladı. Hayranlarının sorusu üzerine ise Tuba Büyüküstün, güzellik sırrının su olduğunu söyledi.

Sadece yüzünü yıkayıp krem sürdüğünü belirten Tuba Büyüküstün, "Daha fazlası için çok tembelim" diye de ekledi.


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