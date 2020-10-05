Tuba Büyüküstün kızlarıyla çekilen fotoğrafları paylaştı

Tuba Büyüküstün'ün oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak büyüdü. 38 yaşındaki güzel oyuncu 8 yaşında olan kızları ile çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Tuba Büyüküstün'ün kızlarıyla fotoğraflarına hayranları beğeni yağdırdı.



Tuba Büyüküstün yönetmen ve oyuncu Onur Saylak ile 2011 yılında Paris'te nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, altı yıl sonra yollarını ayırmıştı.

Büyüküstün ve Saylak'ın 2012 yılında Maya ve Toprak adından iki kızı bulunuyor.



