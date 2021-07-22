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Tuba Büyüküstün koronavirüse yakalandı! Dizi çekimleri iptal edildi

22.07.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün koronavirüse yakalandı. Büyüküstün'ün hastalığı nedeniyle dijital platform Netflix için çektiği Another Self dizisinin Ayvalık çekimleri iptal edildi.

Tuba Büyüküstün koronavirüse yakalandı! Dizi çekimleri iptal edildi

Başrollerini Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Boncuk Yılmaz, Seda Bakan ve Serkan Altunorak gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Another Self isimli dizinin setinde koronavirüs paniği yaşandı.

OGM Pictures'ın Netflix için çektiği dizide Ada karakterine hayat veren Tuba Büyüküstün'ü korona test sonucu pozitif çıktı. Ayvalık'ta başlayan çekimler apar topar iptal edildi.

Bütün ekibe yeniden test yapıldı. Sağlık durumu iyi olan ünlü oyuncunun bir hafta sonra işbaşı yapacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Tuba Büyüküstün
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