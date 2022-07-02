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Tuba Büyüküstün mini elbisesiyle uzanarak verdiği pozla yürek hoplattı!

02.07.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin yüreklerini hoplatmaya devam ediyor. Son olarak mini elbisesiyle uzanarak verdiği pozla cesur bir paylaşımda bulunan güzel oyuncu, takipçilerini güzelliğiyle büyüledi.

Tuba Büyüküstün mini elbisesiyle uzanarak verdiği pozla yürek hoplattı!

Netflix ekranlarında yakın zamanda başlayacak olan Zeytin Ağacı dizisinde Ada karakterine hayat verecek olan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, dekolteli pozuyla adeta Instagram'ı yaktı. Mini elbisesiyle sere serpe poz veren güzel oyuncu takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

MİNİ ELBİSESİYLE UZANARAK POZ VERDİ

39 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, paylaşımlarıyla takipçilerinin gözlerini kamaştırmaya devam ediyor.

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Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle adeta yürek yakan başarılı oyuncu, son olarak mini elbisesiyle uzanarak poz verdi.

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Derin bacak dekoltesiyle dikkat çeken Büyüküstün'ün pozu beğeni yağmuruna tutuldu.

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ZEYTİN AĞACI DİZİSİYLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Füsun Demirel, Fırat Tanış, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak’ı bir araya getiren Zeytin Ağacı, 28 Temmuz’da tüm dünyayla aynı anda Netflix’te olacak.

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Tuba Büyüküstün Instagram dekolte
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