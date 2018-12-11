Tuba Büyüküstün Suriyeli çocuklarla bir araya geldi

UNICEF İyi Niyet Elçisi ve oyuncu Tuba Büyüküstün, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) iş birliğinde, Türk ve Suriyeli çocuklarla, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunun fonlarıyla gerçekleştirilen "Müzede Bir Gün" isimli atölye etkinliğine katıldı.

Ankara'daki CerModern Sanat Galerisi'nde düzenlenen etkinlikte, Büyüküstün'ün yanı sıra AB Türk Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, SGDD Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak da yer aldı.

Etkinlik, oyuncu Büyüküstün'ün çocuklar eşliğinde Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile sanatçı Mehmet Bayraktar'ın "Hayat Böyle Bir şey" isimli resim sergisini ziyaretiyle başladı. Türk ve Suriyeli çocuklar, etkinlikte, katılımcılarla boyama yaptı ve birlikte gazetecilere poz verdi.

'ÇOCUKLARIN HAYATINA RENK KATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Büyükelçi Berger, her zaman çocuklara ilişkin çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, bugün de çocuklarla, UNICEF ile boyama çalışması etkinliğinde bir araya geldiklerini kaydetti.

Bu tarz çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Berger, "Bu boyama aktivitesiyle çocuklarımızın hayatına renk katmaya çalıştık. Onlar için en önemli şey eğitimleri ve okula gidebilmeleri. Biz bunun için çalışıyoruz." dedi.