MAGAZİN

Tuba Büyüküstün’ün Emmy pozu sosyal medyada olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.11.2018 14:17 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Emmy Ödülleri'nin açılışı için New York'taydı... Siyah deri tulumuyla Zeyna'yı andıran Büyüküstün'ün stili 4 yıl önceki halini akıllara getirdi.

Tuba Büyüküstün’ün Emmy pozu sosyal medyada olay oldu

Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz gün New York Campbell Bar’da gerçekleşen Uluslararası Emmy Ödülleri'nin açılışına katıldı. Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Cesur ve Güzel dizisinin Emmy Ödülleri’nde ‘En İyi Dizi’ kategorisinde finale kalmasından dolayı gecede hazır bulunan Büyüküstün’ün Nihan Buruk imzalı deri, göğüs dekolteli tulumu dikkat çekiciydi.

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Sözcü'nün haberine göre; uzun zamandır uzun saçlı göremediğimiz Büyüküstün’ün yeni saç stili kendisini olduğundan daha genç gösteriyor.

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Öyle ki, dört yıl önce yine Emmy’e giden ünlü oyuncunun fotoğrafı dün sosyal medyaya damga vurdu. Bir çok kişi şu an ki halinin daha genç göründüğünü söyledi.

Hatta çoğunluk estetik yaptırdığı için eskisinden daha daha iyi bir görünüme sahip olduğunu belirtti. Bazıları ise ‘Estetik yok sadece büyümüş’ yorumunda bulundu…

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