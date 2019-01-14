Tuba Ünsal'dan asansör pozu!

Oyuncu Tuba Ünsal sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Tuba Ünsal son olarak asansörde ayna karşısında çektiği dekolteli bir pozunu 'Ayna ayna' notuyla Instagram'dan paylaştı.

Ünlü oyuncunun ayna pozuna beğeni ve yorum yağdı.

Tuba Ünsal geçtiğimiz haftalarda da ünlüler arasında moda olan bornozlu paylaşım akımına uymuştu. Ünsal, Miami'deki tatili sırasında çektiği bornozlu pozunu 'Benimki kara sevdaydı anlayış gösterin. Çünkü ben kendimi anlayamadım. Siz beni anlayın. Ben sizi çok eskiden sevmiştim' notuyla paylaşmıştı.





