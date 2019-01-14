MAGAZİN

Tuba Ünsal'dan asansör pozu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.01.2019 02:03 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal ayna karşısında çektiği dekolte pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Tuba Ünsal'dan asansör pozu!

Oyuncu Tuba Ünsal sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Tuba Ünsal son olarak asansörde ayna karşısında çektiği dekolteli bir pozunu 'Ayna ayna' notuyla Instagram'dan paylaştı.
Ünlü oyuncunun ayna pozuna beğeni ve yorum yağdı.

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Tuba Ünsal geçtiğimiz haftalarda da ünlüler arasında moda olan bornozlu paylaşım akımına uymuştu. Ünsal, Miami'deki tatili sırasında çektiği bornozlu pozunu 'Benimki kara sevdaydı anlayış gösterin. Çünkü ben kendimi anlayamadım. Siz beni anlayın. Ben sizi çok eskiden sevmiştim' notuyla paylaşmıştı.

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