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Tuba Ünsal'dan Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'e tepki

13.12.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuba Ünsal, Katar'da bir oyuncuyu 14 yaşındayken istismar ettiği ve sonrasında birçok kişiyi mağdur ettiği iddiasıyla yargılanan Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'e tepki göstererek "Utanıyorum sizden ve sizinle aynı işi yapmaktan" dedi.

Tuba Ünsal'dan Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'e tepki

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla ünlü ülke dışına çıkan oyuncu Burak Özçivit, Adelali Binali'nin davetlisi olarak gittiği Katar'da bir oyuncuyu 14 yaşındayken istismar ettiği başta olmak üzere adı birçok istismar olayına karışan Kevin Spacey ile bir araya geldi.

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Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla gündem olan Özçivit'e bir tepki de meslektaşı Tuba Ünsal'dan geldi.

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"PARA KARŞILIĞI TECAVÜZLE YARGILANAN OYUNCUYLA POZ VERMEK"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Özçivit'in Spacey ile buluşmasını sert bir dille eleştiren Ünsal, "Para karşılığında tüm dünyanın karşısında durduğu taciz ve tecavüzle yargılanan bir oyuncuyla yan yana poz vermek! Utanıyorum sizden ve sizinle aynı işi yapmaktan... Tecavüze uğrayan çocuklardan biri 14 yaşında" ifadelerini kullandı.

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Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'e tepki yağdı Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'e tepki yağdı

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