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Tuba Ünsal'dan koronavirüs (coronavirüs) paylaşımı: Millette acayip bir panik var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 14:29 | Son Güncelleme

Oyuncu ve eski manken Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Tuba Ünsal dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (coronavirüs) hakkında paylaşım yaptı.

Tuba Ünsal'dan koronavirüs (coronavirüs) paylaşımı: Millette acayip bir panik var!

Çin'de yeni tip koronavirüs (coronavirüs) salgınında yaşanan can kaybı 2 bin 746’ya yükseldi. Salgın dünyanın her köşesinde etkisini hissettirmeye başladı. Bir etkinlik için gittiği Almanya dönüşünde uçağa binmeden önce havalimanındaki eczaneye uğrayan Tuba Ünsal da koronavirüs (coronavirüs) konusunda paylaşımda bulundu.

Oyuncu ve eski manken Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Almanya'ya giden Ünsal, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs konusunda paylaşımda bulundu.

Bir etkinlik için gittiği Almanya dönüşünde uçağa binmeden önce havalimanındaki eczaneye uğrayan Tuba Ünsal, şunları söyledi:

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"MİLLETTE ACAYİP BİR PANİK VAR"

"Havaalanındaki eczaneye gittim, 'El için en iyi dezenfektan nedir, alabilir miyim?' dedim. 'Maalesef, bütün stoklar tükendi. Herkes onu aldı' dediler. Millette acayip bir panik var. Uçak için bir maske önerdiler. O maskeyi suratımıza kapatacakmışız. O normal ameliyat maskeleri hiçbir şekilde işe yaramıyormuş. O yüzden bu özel bir sistemli maske...

Açıklamasının ardından aldığı maske ile fotoğrafını paylaşan Ünsal, "Kontrol altında kardeşim" ifadelerini kullandı.


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