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Tuba Ünsal eski sevgilisi Mustafa Sandal'ın konserine gitti! Samimi itiraf

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.08.2019 09:14 | Son Güncelleme

12 yıl aradan sonra Harbiye Açıkhava'da konser veren Mustafa Sandal, kendisini dinlemeye gelen eski sevgilisi Tuba Ünsal'a övgüler yağdırdı.

Tuba Ünsal eski sevgilisi Mustafa Sandal'ın konserine gitti! Samimi itiraf

Ünlü popçu Mustafa Sandal, geçtiğimiz gün 12 yıl aradan sonra Harbiye Açıkhava'da konser verdi.
2001-2002 arasında Mustafa Sandal ile aşk yaşayan Tuba Ünsal da seyirciler arasında yerini aldı. Eski sevgilisine sahneden seslenen Sandal, "Muhteşem bir ilişki yaşadık" dedi.

"YILLARCA BU ANIN HAYALİNİ KURMUŞTUM"

Hayranlarına "Kendinizi bana bırakın, bu gece bizi buluşturan ortak noktamız; aşk. Şarkılarımın hepsi aşkla yazıldı" diye seslenen Mustafa Sandal, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. İki Tas Çorba şarkısını söylerken sahneye bir tas çorba servis edildi. Mustafa Sandal, "Yıllarca bu anın hayalini kurmuştum" diyerek teşekkür etti.

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"MUHTEŞEM BİR İLİŞKİ YAŞADIK"

Binlerce kişinin arasından eski sevgilisi Tuba Ünsal'ı gören Mustafa Sandal, "Giriş, gelişme ve sonuç olarak muhteşem bir ilişki yaşadık. Hatta o dönem yazmış olduğum, 'Tek Geçerim' şarkısı giriş, 'Pazara Kadar' gelişme 'Kopmam Lazım' ise ikimiz için de muhteşem bir gol oldu" dedi.

"AMAN EMİNA DUYMASIN"

Bir seyirci "Aman Emina duymasın" diye laf attı. Mustafa Sandal "Artık o iş bitti, yapacak bir şey yok" karşılığını verdi. Mustafa Sandal, geçtiğimiz sene 2 çocuğunun annesi Emina Jahovic'ten tek celsede boşanmıştı. (Habertürk)

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Anahtar Kelimeler:
mustafa sandal tuba ünsal Emina Jahovic

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