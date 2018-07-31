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Tuba Ünsal hayat kurtardı, karşılığı uçağını kaçırmak oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.07.2018 15:41 | Son Güncelleme

Oyuncu Tuba Ünsal yurt dışı seyahatine çıkmak üzere gittiği havalimanında talihsiz bir olay yaşadı.

Tuba Ünsal hayat kurtardı, karşılığı uçağını kaçırmak oldu

Gözleri önünde bir anda fenalaşarak yere düşen ve kalp krizi geçiren bir yolcunun imdadına yetişen ve ona sağlık görevlileri gelene kadar ilk yardımda bulunan Ünsal, sonrasında saatini beklediği uçağın kalktığını acı bir şekilde öğrendi.

‘ANONS YAPILMIYORMUŞ!’

Oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından konuyla ilgili çok sayıda instahikaye paylaştı. Bu paylaşımlarında bir insanın hayatını kurtarmanın ve ona ilk müdahaleyi yapmanın ne kadar önemli olduğunu anlatan Ünsal, sonrasında yurt dışı uçuşu için anons yapmayan hava yolu şirketine yüklendi. Sonrasında yetkililerden uçuşla ilgili anons yapılmadığını öğrenen Ünsal, konuyla ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.

GELEN ÖZÜRLERİ PAYLAŞTI

Ünsal, yaptığı bu eleştirel paylaşımların ardından firma tarafından ve hayatını kurtardığı insanın ailesi tarafından kendisine gelen özür ve teşekkür mesajlarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

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tuba ünsal kalp krizi hayat kurtardı

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