Tuba Ünsal ve Cemal Hünal ikilisi kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor

Tuba Ünsal ve Cemal Hünal “Sadece Bir Gece” adlı sinema filminde evli bir çifti canlandıracak. Film, 2021 yılında izleyicilerle buluşacak.

Tuba Ünsal ve Cemal Hünal, çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak olan “Sadece Bir Gece” adlı sinema filminde başrolleri paylaşacak.

SADECE BİR GECE KONUSU

Statü Film imzalı “Sadece Bir Gece” beyaz yakalı, modern ve şehirli bir çiftin evlilikleri üzerinden; günümüz insanının aşka, sadakate ve güvene olan bakış açısını gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Sinan Biçici’nin, süpervizörlüğünü Uğur Yağcıoğlu’nun üstlendiği film, eşi Tamer tarafından aldatılan Begüm’ün evliliğe devam etmek için kocasına sunduğu şartın ardından gelişen olayları ve her iki tarafın yaşadığı duygusal travmaları konu alıyor.

"Sadece Bir Gece", 2021 yılında izleyicilerle buluşacak.



