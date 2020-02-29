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Tuba Ünsal: Yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da…

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.02.2020 12:26 | Son Güncelleme

Oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şehit ailelerinin duygularını ne kadar iyi anladığını gösteren satırlar paylaştı.

Tuba Ünsal: Yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da…

İdlib’de verdiğimiz 33 şehidin ardından sosyal medya bu yaşananlara tepki gösteren çok sayıda paylaşımla doldu taştı. Hemen herkes şehitlerimiz için Allah’tan rahmet ve geride kalan aileleri için sabır dilerken oyuncu Tuba Ünsal konuya çok daha farklı bir bakış açısıyla yaklaştı.

"TARİFSİZ BİR ACI"

Yaşananlara bir asker kızı olarak baktığını söyleyen Ünsal, son derece dikkat çekici satırlara imza attı ve şunları söyledi:

“Benim babam askerdi. Suriye sınırında görevliydi uzunca bir süre… Biz belki de haftalarca haber alamazdık. Şiir yazan, türkü söyleyen naif bir adamdı aslında, ailesi istemiş ‘geleceği garanti’ olsun diye. Emekli olduktan sonra da ‘sivil’ hayata alışamıyorum dedi durdu ve sonunda da beyin kanserinden kaybettik. Aklı bu dünyaya ermeyen kafadan hastalanmış derler. Şimdi tüm bu yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da, o küçücük Tuba babasına ulaşamadığında günlerce uyku uyumazdı. Gencecik canlar, aileler, geride kalan eşler… Tarifsiz bir acı…”

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Anahtar Kelimeler:
tuba ünsal, idlib, şehit,

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