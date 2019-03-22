Mynet Trend

Tüberküloz nedir? Tüberküloz tedavisi nasıl olur? Tüberküloz belirtileri nelerdir?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 22.03.2019 11:19 | Son Güncelleme

Tüm dünyada yaygın olarak görülen tüberküloz (verem) nedir? Tüberkülozun bulaşması önlenebilir mi? Tüberküloz tedavisi hangi ilaçlarla gerçekleştirilmektedir? Tüberkülozdan korunma yolları nelerdir? İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Melahat Bekir Külah, açıkladı!

Tüberküloz nedir? Tüberküloz tedavisi nasıl olur? Tüberküloz belirtileri nelerdir?

Tüberküloz hastalığı, “Mycobacterium Tuberculosis” isimli bir bakteri aracılığı ile oluşan bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalık; tüberküloz hastası bir kişinin öksürmesi, hapşırması veya konuşması ile havaya karışan bakterilerin solunum yolu ile sağlıklı bir insanın akciğerlerine ulaşması ile bulaşmaktadır. Basiller havada saatlerce asılı kalabilirler. Bu basilleri alan kişilerin bir kısmında basiller kişide hastalık oluşturmadan, uyur durumda akciğerde yıllarca kalıp, vücut direncinin düştüğü bir durumda hastalık oluşturabilirler. Diğer bir kısmında ise kısa süre içinde hastalık ortaya çıkar. Tüberküloz hastalığı önlenebilen, tedavi edilip iyileştirilebilen, kişi ve toplum sağlığı acısından önemli bir hastalıktır.

KİMLERDE TÜBERKÜLOZ HASTALIĞI RİSKİ YÜKSEKTİR?

Vücut direncinin düşük olduğu kişilerde hastalık gelişme riski yüksektir. Bunlar:

Beş yaş altındaki çocuklar ve bebekler

Yaşlılar

Vücut direncini düşüren ek hastalığı (şeker hastalığı, kronik böbrek hastalığı, kanser, AİDS) olanlar

Organ nakli yapılan hastalar

İlaç ve alkol bağımlılığı olanlar

Bağışıklık sistemini baskılayan (kortizon gibi) tedaviler kullanan hastalardır.

TÜBERKÜLOZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalığın başlangıcından itibaren gözlenen verem belirtileri şöyle sıralanabilir:

15 günden uzun süren öksürük şikayeti

Yüksek ateş, gece terlemesi

Şiddetli göğüs ağrısı

İştahsızlık, hızlı kilo kaybı

Halsizlik, yorgunluk

İlerleyen dönemlerde kanlı balgam görülmesi

TÜBERKÜLOZ TANISI NASIL KONUR?

Tüberküloz hastalığının kesin tanısı; başta balgamı olmak üzere, hasta kişinin vücuduna ait örneklerde tüberküloz basillerinin gösterilmesi veya üretilmesi ile konulur. Akciğer filmleri ve tüberkülin deri testi (TDT) tanıda kullanılan diğer yardımcı testlerdir.

TÜBERKÜLOZ TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Tüberküloz tedavisi için geliştirilmiş olan ilaçlar, hastalığın başlangıç evresinde yüksek oranda iyileştirici etki göstererek kişinin sağlığına hızlı şekilde kavuşmasını sağlar. Tüberküloz hastalığında, diğer bakteriyel enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi birkaç haftalık antibiyotik tedavisi yeterli değildir. Aktif tüberküloz hastaları 6 ile 9 ay arasında pek çok farklı ilaç almak zorundadırlar. Test sonuçları negatife dönene kadar ilaç tedavisi ve rutin kontroller aksatılmamalıdır aksi halde enfeksiyon yeniden nükseder. Eğer tedavi ve kontroller aksatılmamasına rağmen hastalık yeniden oluştuysa, bakteriler ilaçlara direnç kazanmış olabilir ve değiştirilmeleri gerekir. Verem mikrobu birçok ilacın etken maddesine karşı dirençli olduğundan pek çok farklı ilaç bir arada alınmalıdır. Hastalığın doğası gereği hastalık boyunca kilo kaybetmiş hastaların ilaç tedavisine başlandıktan kısa bir süre sonra iştahı açılır ve kaybettiği kiloları geri alır. Tüberküloz, hastanın tedavisinin ardından daha sonraki hayatı için herhangi bir kısıtlanmaya yol açmaz.

TEDAVİ EDİLMEZ İSE HAYATİ RİSK TAŞIYOR

Tüberküloz eğer hastalık kontrol altına alınmaz ve tedavi edilmezse ölümcül bir hastalıktır. Enfeksiyon hastalıklarına bağlı ölümlerde verem, hepatitten sonra ikinci sırada yer alır. Ancak ilaç sektörünün gün geçtikçe daha etkili ilaçlar üretmeleri ve hastanın bu ilaçlarla birlikte rutin kontrollerini aksatmaması bu riski ortadan kaldırır.

TÜBERKÜLOZDAN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Tüberküloz, eski yıllarda daha sık görülen bir hastalıktı ve insanlar verem hastalığının adını duyduğunda bile korkuyordu. Ancak tıp biliminin ilerlemesiyle günümüzde verem hastalığı eskiye oranla daha hızlı ve kolay tedavi edilebilir bir hastalık durumunda. Verem hastalığına yakalanmamak için aşı takvimine göre verem aşısı yapılmalıdır. Aşıdan hariç olarak da diğer tüm hastalıklardan korunmada olduğu gibi veremden de korunmak için; doğru ve dengeli beslenmek, yaşam kalitesine özen göstermek ve vücudu hijyenik tutmak ve sigara ve alkolden uzak durmak büyük önem taşımaktadır.

PARTNERMesleğini duyan şaşkına dönüyor!Mesleğini duyan şaşkına dönüyor!
Su içmeniz için 15 hayati nedenSu içmeniz için 15 hayati neden
Her 100 kişiden birinde var! Korkmayın, tedavisi varHer 100 kişiden birinde var! Korkmayın, tedavisi var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tüberküloz tüberküloz tedavisi

En Çok Okunan Trend Haberler

İstanbul'da gece yarısı korku dolu anlar!

İstanbul'da gece yarısı korku dolu anlar!

Muharrem İnce'nin mitinginde ilginç anlar! 'CHP'nin başına geçecek misin?' sorusuna yanıt

Muharrem İnce'nin mitinginde ilginç anlar! 'CHP'nin başına geçecek misin?' sorusuna yanıt

Didem Soydan o mesajı paylaştı! Defalarca özür diledi ama...

Didem Soydan o mesajı paylaştı! Defalarca özür diledi ama...

Volkswagen CEO’su büyük bir gafa imza attı

Volkswagen CEO’su büyük bir gafa imza attı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar

Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın

Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuklarda varis oluşumuna dikkat!

O hastalık çocuklarda da görülüyormuş!

Bahar geldi diye sevinenler dikkat! Bahar nezlesine ne kadar hazırlıklısınız?

Bahar nezlesine ne kadar hazırlıklısınız?

Aft ve uçukları geçiştirmeyin! Aft ve uçuk neden çıkar? Aft ve uçuk nasıl geçer?

Siz de çok sık yaşıyorsanız dikkat! Meğer çözüm için...

Aşırı terleme nedenleri nedir? Aşırı terleme için kalıcı çözüm var mı? Aşırı terlemeye cerrahi yaklaşım

'Ne yapsam da engelleyemedim' diyorsanız bir de bunu deneyin!

Kemoterapi tedavisinin yan etkileri nelerdir?

Kemoterapi tedavisinin yan etkileri nelerdir?

Su içmeniz için 15 hayati neden

Su içmeniz için 15 hayati neden

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.