Mynet Trend

TÜBİTAK'a 36 personel alınacak

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TÜRKİYE GÜNCEL  | 20.05.2019 08:28 | Son Güncelleme

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) birimlerinde görev yapmak üzere 36 personel istihdam edilecek.

TÜBİTAK'a 36 personel alınacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Teknoloji Transferi ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı ile Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 30 proje personeli alınacak. Bu ilan için son başvuru tarihi 10 Haziran olarak belirlendi.

MAM ile Ulusal Metroloji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere memur, memur (koruma) ve teknisyen alımı da gerçekleştirilecek. Bu kapsamda alımı yapılacak 6 personele ilişkin son başvuru tarihi ise 24 Mayıs oldu.

Kaynak: AA

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Meteoroloji duyurdu! Mevsim normallerinin üzerinde... Meteoroloji duyurdu! Mevsim normallerinin üzerinde...
Öldürdüğü teyzesini alan ambulansı da taradı: Yaralılar varÖldürdüğü teyzesini alan ambulansı da taradı: Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tübitak tübitak personel alımı

En Çok Okunan Trend Haberler

İğrenç olayı gördü, 'Allah belanı versin' diyerek dayak attı

İğrenç olayı gördü, 'Allah belanı versin' diyerek dayak attı

Ünlü iş adamını rehin alanlar için Interpol harekete geçti!

Ünlü iş adamını rehin alanlar için Interpol harekete geçti!

Öldürdüğü teyzesini alan ambulansı da taradı: Yaralılar var

Öldürdüğü teyzesini alan ambulansı da taradı: Yaralılar var

Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım!

Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Antalya'da tatilciler isyan etti: Geldiğimizde şok olduk

Antalya'da tatilciler isyan etti: Geldiğimizde şok olduk

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji son dakika hava durumu tahmini (Sıcaklıklar artıyor)

Meteoroloji duyurdu! Mevsim normallerinin üzerinde...

Yeğen dehşeti! Öldürdüğü teyzesini alan ambulansı da taradı: Yaralılar var!

Öldürdüğü teyzesini alan ambulansı da taradı: Yaralılar var

Ünlü iş adamı ve eşini rehin alan şüpheliler için Interpol harekete geçti!

Ünlü iş adamını rehin alanlar için Interpol harekete geçti!

Türk Yıldızları'nın Samsun'da yapacağı uçuş iptal edildi

Türk Yıldızları'na kötü haber!

500 yıllık mezar görenleri hayrete düşürüyor

500 yıllık mezar görenleri hayrete düşürüyor

İlk kez görüntülendi! Yapay yuvalardaki yavru kalamarlar

İlk kez görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.